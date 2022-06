Pierwsza drogeria Hebe w Szczytnie

15 czerwca br. miało miejsce otwarcie najnowszego sklepu Hebe, zlokalizowanego w Parku Handlowym Arkadia przy ul. Wileńskiej 1A w Szczytnie. Jest to pierwsza drogeria Hebe w tym mieście.

Hebe w Parku Handlowym Arkadia przy ul. Wileńskiej 1A w Szczytnie otwarte będzie od poniedziałku do soboty w godz. 09:00-21:00.

Na pierwszych klientów czekają oferty specjalne.

Z okazji otwarcia najnowszego sklepu Hebe, klienci będą mogli skorzystać z ofert specjalnych. Pierwsza z nich to „Wszystkie zapachy do -60%”. Promocją objęte zostały zapachy m.in. marek takich jak: Tommy Hilfiger, Teaology, Karl Lagerfeld, Tous, Lacoste i Calvin Klein. W drugiej promocji z okazji otwarcia, którą jest „Pielęgnacja twarzy do -50 %” znajdziemy produkty marek m.in.: Yoskine, Bielenda, Yasumi, tołpa, Eveline Cosmetics, Teaology, Nacomi, Dermedic, Bandi, Nivea, Dermika, Revox, Pure Heals, Lirene, Face Boom, Purederm, Ava i wiele innych.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Poza tym, z okazji otwarcia nowego sklepu Hebe w Szczytnie, klienci mogą skorzystać z „Cenowego szaleństwa” i „Promocji na otwarcie”, dzięki którym zakupimy wiele produktów do pielęgnacji i higieny osobistej do 50% taniej.

Dodatkowo, w środę 15 czerwca 2022 na klientów czeka oferta – przy zakupach za min. 70 zł z kartą My Hebe otrzymamy rabat 10 zł.

Hebe w Parku Handlowym Arkadia przy ul. Wileńskiej 1A w Szczytnie otwarte będzie od poniedziałku do soboty w godz. 09:00-21:00, a w niedziele handlowe w godz. 10:00-16:00.