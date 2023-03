24 marca br., miało miejsce otwarcie najnowszego sklepu Hebe, zlokalizowanego przy ul. Stefana Żeromskiego 6A w Żywcu.

To pierwszy sklep Hebe zlokalizowany w Żywcu.

Z okazji otwarcia najnowszego sklepu Hebe, klienci będą mogli skorzystać z wyjątkowych ofert specjalnych.

Pierwsza z ofert z okazji otwarcie drogerii Hebe to „Pielęgnacja i koloryzacja włosów do -30 proc.”. Poza tym, z okazji otwarcia nowego sklepu Hebe w Żywcu skorzystać można z wyjątkowej promocji „Wszystkie produkty marki Nivea”, dzięki której zakupimy wiele produktów Nivea do pielęgnacji ciała i twarzy w atrakcyjnych cenach.

Dodatkowo, do 28 marca na klientów czeka wyjątkowa oferta – przy zakupach za min. 80 zł z kartą My Hebe otrzymać można rabat 20 zł. Oferta obowiązuje tylko w nowo otwartym sklepie stacjonarnym przy ul. Stefana Żeromskiego 6A w Żywcu w wymienionym terminie.

Hebe w Żywcu. Fot. Mat. pras.

Hebe w nowo otwartym sklepie stacjonarnym przy ul. Stefana Żeromskiego 6A w Żywcu otwarte będzie od poniedziałku do soboty w godz. 09:00-20:00, a w niedziele handlowe w godz. 10:00-18:00.

