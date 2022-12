Na ulicy Krochmalnej 58 w Warszawie powstała nowa, wyjątkowa kawiarnia: Panattoni Cafe. Jest to pierwszy tego typu projekt otwierany przez lidera rynku nieruchomości w Europie – Panattoni.

Panattoni Cafe to nowa, kreatywna przestrzeń na warszawskiej Woli łącząca kawiarnię z miejscem spotkań biznesowych.

W Panattoni Cafe można napić się aromatycznej kawy.

Nie brakuje też smacznych śniadań, czy koktajli na bazie esencjonalnego espresso.

- Najważniejszymi składnikami sukcesu Panattoni na rynku powierzchni przemysłowych zawsze była odwaga i nieszablonowe działania, i co najważniejsze, ludzie, którzy za tym wszystkim stoją. Kiedy zaczynaliśmy w 2005 roku byliśmy daleko za naszą konkurencją, a już po dekadzie budowaliśmy najwięcej w Europie. Wierzę, że otwarcie Panattoni Cafe, to również początek pięknej historii. Chcieliśmy stworzyć wyjątkowe miejsce, w którym dobrze będą się czuli nie tylko nasi pracownicy, ale również każdy, kto nas odwiedzi. Nasi goście nie tylko posmakują aromatycznej kawy, ale również będą mogli w przyjaznej atmosferze i poza biurem, prowadzić biznesowe spotkania, a popołudnia czy wieczory spędzać przy doskonałych drinkach i odpowiednio wyselekcjonowanym winie. Chcemy pokazać, że za każdym biznesem stoją konkretni ludzie i to dla nich jest ta kawiarnia – mówi Robert Dobrzycki, CEO & Co-owner Panattoni w Europie i Indiach.

Panattoni Cafe to nowa, kreatywna przestrzeń na warszawskiej Woli łącząca kawiarnię z miejscem spotkań biznesowych. Artystyczne wnętrze zaprojektowane przez 370 Studio Concept&Design zachęca do niezobowiązujących spotkań prywatnych oraz sprzyja samodzielnej pracy poza biurem. W kawiarni dostępna jest również wygodna, zamykana sala, która może posłużyć jako miejsce na spotkania biznesowe oraz mentoringowe.

Najważniejszą rolę w kawiarni odgrywa doskonała kawa – esencja wszystkich spotkań, przy której toczą się najważniejsze rozmowy. Do tego sezonowo tworzone, autorskie menu oraz wybór ciast i deserów, odpowiadające europejskim standardom.

To pierwszy lokal gastronomiczny, który koncentruje się nie tylko na lifestyle’u, ale także na workstyle’u, które są ze sobą ściśle połączone. To miejsce powstało z myślą o pogłębianiu relacji biznesowych i prywatnych oraz rozwoju zawodowym i osobistym. Właśnie to wyróżnia Panattoni Cafe od innych kawiarni. Celem marki jest inspirowanie, przy zapewnieniu najlepszych i najsmaczniejszych warunków do rozwoju i działania w tętniącym życiem mieście. Z tego powodu Panattoni Cafe planuje cyklicznie wydarzenia pobudzające kreatywność, poszerzające zdolności zawodowe i umiejętności przyszłości. A w efekcie stworzenie wyjątkowej społeczności, nie tylko w obrębie firmy, ale także poza nią, działającej jak sieć networkingowa.

