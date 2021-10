Pierwsza poza stolicą piekarnia Bakery otworzy się w łódzkiej Fuzji

W trzecim kwartale przyszłego roku w Fuzji otworzy się rzemieślnicza piekarnia pod marką Bakery.

Piekarnia swój pierwszy lokal poza Warszawą otworzy właśnie w Łodzi na terenie rewitalizowanego przez Echo Investment pofabrycznego kompleksu Fuzja.

Najemca zajmie powierzchnię 180 mkw. w jednym z historycznych budynków zlokalizowanych w Ogrodach Anny.

Twórcą nowatorskiego konceptu w stylu polsko – francuskiej piekarni jest Bartek Rychcik, właściciel grupy ENATA BREAD (do której należy marka „Bakery”), znany i ceniony w branży przedsiębiorca, którego pasja do pieczywa zrodziła się już w dzieciństwie (gdy przyglądał się pracy w piekarni zarządzanej przez rodziców).

Współpraca Rychcika z wybitnymi piekarzami i sprawdzonymi dostawcami (lokalni rolnicy i firmy rodzinne) zaowocowała sukcesem konceptu „Bakery”, który podbił serca i kubki smakowe warszawiaków (na królewskim Wilanowie i w Browarach Warszawskich).

W 2020 roku do Rychcika dołączył Michał Paleta, drugi autor sukcesu brandu „Bakery”, absolwent irlandzkiej Killybegs Culinary College – ekspert w dziedzinie francuskich wypieków. W Polsce pracował w tak uznanych restauracjach jak Concept 13, a także w Hotelu Monopol we Wrocławiu i Hotelu Warszawa. Paleta poszukuje obłędnych zapachów i smaków w ziarnach i produktach sezonowych – wyciąga z pieczywa to, co najlepsze – aromaty z dzieciństwa. Odpowiada za „Bakery Browary Warszawskie” i stworzy koncept „Bakery Łódź”.

Pierwszy lokal sieci poza stolicą pojawi się w łódzkiej Fuzji w historycznym budynku, który na przełomie XIX i XX wieku wchodził w skład dawnej wykańczalni włókienniczego imperium rodziny Scheiblerów. „Bakery” zajmie 180 m. kw. powierzchni. Otwarcie piekarni w Fuzji planowane jest na trzeci kwartał 2022 roku.