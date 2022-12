W grudniu br. sieć Berlin Döner Kebap otworzyła pierwszą restaurację w Grudziądzu. Jest to jednocześnie 62. restauracja sieci w Polsce.

Berlin Döner Kebap jest siecią, która działa w Polsce od ponad 20 lat.

Grudniowe otwarcie było kolejnym, w cieszącym się niesłabnącą popularnością modelu franczyzowym.

Dynamicznie rozwija się także kanał delivery.

Bardzo cieszy nas dalszy rozwój sieci. Punkt w Grudziądzu znajduje się w Galerii Alfa Centrum. Na terenie obiektu znajduje się kino, atrakcyjny plac zabaw dla dzieci oraz odbywają się liczne cykliczne wystawy i imprezy. Takie bogactwo atrakcji przyciąga szerokie grono odwiedzających, a tym samym potencjalnych klientów restauracji Berlin Döner Kebap – mówi Karol Kostyrka, manager ds. rozwoju.

Berlin Döner Kebap jest siecią, która działa w Polsce od ponad 20 lat. Jakościowe dania przygotowywane są na oczach klienta, ze składników, które sam wybierze. Marka serwuje zarówno klasyczne jak i nietypowe warianty kebaba: Rollo Farmer z krążkami cebulowymi czy Rollo Cezar z chrupiącymi grzankami i tartym serem dojrzewającym. Co ważne, osoby preferujące dietę rośliną, zawsze mogą wymienić dostępne mięso na oryginalny, cypryjski ser Halloumi lub przygotowywane według własnej receptury Falafele - kotleciki z ciecierzycy. W odpowiedzi na potrzeby Klientów marka regularnie wypuszcza nowości jak np. Quesado, czyli Quesadilla Grilled Kebap. Nie inaczej jest też z nowościami technoligicznymi. W restauracji w Grudziądzu odnajdziemy samoobslugowe stanowiska w postaci kiosków zamówieniowych. Wszystko po to, by jeszcze szybciej móc zamówić swoje ulubione dania.

Sieć można odnaleźć m.in. w tak topowych lokalizacjach, jak: Złote Tarasy w Warszawie, Galeria Bałtycka i Forum w Gdańsku czy kompleks Baltic Park Molo w Świnoujściu. Dynamicznie rozwija się także kanał delivery. Ponadto w dwóch lokalizacjach (Szczecin, Gorzów Wlkp.) uruchomiony został drive-thru, dzięki czemu zmotoryzowani klienci mogą składać zamówienie w wygodny sposób.

Alfa Centrum to najnowocześniejszy obiekt handlowo-rozrywkowy w Grudziądzu. Zgromadzono w nim sklepy atrakcyjnych polskich i zagranicznych marek oraz liczne punkty usługowe. Alfa to nie tylko miejsce zakupów ale także wypoczynku i rozrywki dla całej rodziny.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl