Pierwsza tarcza to udawane wsparcie dla gastronomii

Jak duża była sieć kawiarni Costa Coffee w marcu, gdy wprowadzona została kwarantanna społeczna?

Wojciech Skoczylas, Retail Director Costa Poland & Latvia: W chwili zamknięcia gospodarki z powodu pandemii Costa Coffee Polska prowadziła 154 kawiarnie. Dzisiaj, po restarcie, działa już 140.

To chyba dużo?

Tak. Jestem dumny z pracy naszego zespołu, szczególnie kierowników kawiarni, którzy chcieli i pomogli sprawnie zrestartować biznes. Praktycznie po dziesięciu dniach zamknięcia zaczęliśmy krok po kroku wznawiać działalność. Najpierw to było dziesięć kawiarni w opcji delivery, potem dołożyliśmy pick-up oraz take away z linii drzwi. Równolegle wspieraliśmy także akcję #WzywamyPosiłki.

Co z pozostałymi czternastoma lokalami?

Tu należy rozróżnić dwa obszary. Jeden to segmenty rynku nadal zamknięte dla klientów. W zeszłym roku rozpoczęliśmy współpracę z Expo Ptak w Nadarzynie. Mamy tam pięć kawiarni. Dzisiaj targi się nie odbywają, więc nasze kawiarnie też nie pracują. Mamy nadzieję, że już w sierpniu odbędą targi wystawiennicze, co pozwoli na otwarcie naszych kawiarni. Kolejne nieczynne lokalizacje to lotnisko strefy Non Schengen. Loty jeszcze nie są uwolnione do krajów spoza strefy Schengen. Jesteśmy operacyjnie gotowi na otwarcie pierwszego lipca, bo prawdopodobnie wtedy wrócą te rejsy. W strefie Schengen też jedna nasza kawiarnia jest zamknięta, ponieważ znajduje się w miarę blisko innego naszego lokalu, który działa. Na lotnisku nie ma jeszcze tak wielu pasażerów, żeby operacyjna działalność obu kawiarni była konieczna. Operacyjnie jesteśmy gotowi do otwarcia.

Ile kawiarni jest zamkniętych z powodu negocjacji czynszowych?

Cztery. Są to galerie handlowe i lokalizacje biurowcowe. Połowa naszych kawiarni znajduje się w centrach handlowych. Sytuacja jest trudna. Pierwsza tarcza antykryzysowa jest udawanym wsparciem dla gastronomii. Jest to zbyt małe wsparcie, więc właściwie z każdym wynajmującym, w każdej lokalizacji musieliśmy usiąść do stołu i rozmawiać. Pod tym względem sytuacja nie jest homogeniczna. Wszystko zależy od dobrej woli obu stron. My nie ukrywamy swoich obrotów i w wielu przypadkach spotykamy się ze zrozumieniem. Nie są to łatwe rozmowy. Wiele z nich wciąż trwa, ale otworzyliśmy kawiarnie dla dobra marki, klientów oraz także z uwagi na powodzenie tych negocjacji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jeśli razem z wynajmującymi nawzajem sobie nie pomożemy, to nie odbudujemy traffiku.

