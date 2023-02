Westfield Arkadia po raz kolejny włącza się w promocję honorowego krwiodawstwa. Najbliższa zbiórka krwi odbędzie się w sobotę, 4 lutego.

Z danych RCKIK wynika, że w Warszawie obecnie odnotowujemy niedobory większości grup krwi w zgromadzonych zapasach.

Krwiobus przy Westfield Arkadia, w którym wszyscy chętni będą mogli oddać krew, stanie przed wejściem głównym do centrum.

Składniki krwi tworzą wysokorozwinięty system obronny i transportowy, od istnienia którego zależy nasze życie oraz zdrowie. Według danych ze strony krwiodawcy.org, w 2020 roku w Polsce było ok. 570 tys. dawców krwi. Liczba ta zmalała w stosunku do roku 2019 o ok. 45 tys. osób.

Zapotrzebowanie na krew występuje natomiast przez cały rok. Potrzebują jej przede wszystkim osoby, u których z jakichś przyczyn występują jej braki. Może być to wynikiem wypadku, urazu, oparzenia lub przejścia zabiegu operacyjnego, czy też zaburzeń krzepnięcia. Cennego daru, jakim jest krew, potrzebują również pacjenci z chorobami nowotworowymi, w trakcie i po chemioterapii, a także osoby wymagające transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych.

W 2022 r. Westfield Arkadia współorganizowało cztery zbiórki krwi. Podczas nich zarejestrowaliśmy 86 osób, spośród których 51 oddało łącznie prawie 23 litry krwi. Ten wynik bardzo nas cieszy, bo tak naprawdę nawet najmniejsza ilość krwi może uratować komuś życie. W ubiegłym roku zbiórki organizowaliśmy w piątki, ale chcemy, żeby w akcji mogło wziąć udział jeszcze więcej osób, dlatego też wszystkie akcje zaplanowane na 2023 r. odbędą się w soboty – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia.

Najbliższa zbiórka krwi zaplanowana jest na sobotę 4 lutego. Krwiodawców zapraszamy od godz. 10.00 do 15.00. Partnerem zbiórki krwi jest Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Dar Serca”.

Praktyczne podpowiedzi – kto może zostać krwiodawcą

Krew mogą oddawać osoby dorosłe od 18. do 65. roku życia, ważące co najmniej 50 kilogramów. Ważne, aby w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonywały one takich zabiegów jak: akupunktura, wykonanie tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała, nie miały wykonanych zabiegów endoskopowych oraz nie były leczone krwią i jej składnikami. Kobietom w ciąży i w okresie karmienia piersią, a także: 6 miesięcy po porodzie, 3 miesiące po zaprzestaniu karmienia piersią oraz 6 tygodni po poronieniu nie wolno oddawać krwi. Nie powinno się również oddawać krwi w okresie miesiączkowania oraz 3 dni po zakończeniu miesiączki. Można oddać krew po 6 miesiącach od przejścia zabiegu chirurgicznego i minimum 4 tygodnie od czasu wyzdrowienia po przebyciu choroby zakaźnej oraz co najmniej 2 tygodnie po ustąpienia objawów grypy. Jednorazowo pobiera się około pół litra krwi. Proces ten trwa 5-10 minut. Chcąc oddać krew, należy pamiętać, aby zabrać ze sobą dowód osobisty.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl