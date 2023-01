Transakcja sprzedaży Go Sport została sfinalizowana. Majątek kupiła spółka Sportsdirect.com Poland. Należy do notowanej na londyńskiej giełdzie Frasers Group, która ma sieć sklepów w ponad dwudziestu krajach, w tym w Polsce.

Sprzedaż Go Sport zamknięto przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia upadłości. To niebywałe, ponieważ upadłości zazwyczaj toczą się dłużej.

Upadłość Go Sport, jako podmiotu kontrolowanego przez Rosjan, była konsekwencją wpisania tej spółki na listę sankcyjną.

W związku z realizacją transakcji sprzedaży masa upadłości pozyskała blisko 30 mln zł brutto. Ponadto syndykowi udało się uzgodnić z nowym właścicielem pokrycie części kosztów związanych z zarządzaniem majątkiem Go Sport. Teraz przyjdzie czas na ustalenie listy wierzycieli oraz podział środków pomiędzy wierzycieli, w tym na rzecz pracowników.

Pierwsza firma sankcyjna w upadłości

Upadłość Go Sport, jako podmiotu kontrolowanego przez Rosjan, była konsekwencją wpisania tej spółki na listę sankcyjną. Z dnia na dzień doszło do zamrożenia wszelkich jej aktywów, w tym całkowitego zamknięcia wszystkich sklepów i magazynów, a funkcję syndyka objęła spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Postępowanie upadłościowe wymagało nadzoru Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który musiał również wyrazić zgodę na transakcję.

Ekspresowe postępowanie upadłościowe Go Sport

Sprzedaż Go Sport zamknięto przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia upadłości. Jak na polskie warunki jest to niebywałe, ponieważ upadłości zazwyczaj toczą się dużo dłużej, nawet latami.

- Kluczowe w tak skomplikowanych postępowaniach jest tempo procedowania. Każdy kolejny miesiąc to setki tysięcy dodatkowych kosztów związanych z magazynowaniem i zabezpieczeniem aktywów objętych sankcjami. Niezwykle ważne więc jest odpowiednie ustawienie procesu na jego samym początku, dobranie odpowiedniej kadry, a następnie sprawne wdrażanie planu działania. Trzeba tu zwrócić uwagę, że sukces był możliwy dzięki zorganizowaniu zaangażowanego zespołu menadżerów wyspecjalizowanych w zarządzaniu kryzysowym oraz wsparcia kluczowych pracowników Go Sport - tłumaczy Bartosz Sierakowski, wiceprezes zarządu ZFR.

Co jednak najważniejsze, jak podkreśla Bartosz Sierakowski, w tym skomplikowanym postępowaniu upadłościowym bardzo sprawnie działały organy publiczne – zarówno szef KAS, jak i sędzia-komisarz.

- Bez tej współpracy osiągnięcie celu nie byłoby możliwe - tłumaczy Bartosz Sierakowski, wiceprezes zarządu ZFR.

Go Sport kontrolowany przez Rosję

Przypomnijmy, pod koniec lipca 2022 r. warszawski sąd upadłościowy ogłosił upadłość znanej sieci sklepów Go Sport. Ze względu na to, że był podmiotem kontrolowanym przez Rosję, od samego początku sprawa niosła wiele wyzwań - zarówno prawnych, bo to pierwszy taki przypadek w Polsce, jak i organizacyjnych - majątek został zamrożony sankcjami rozsiany po całym kraju, w głównych galeriach handlowych.

Najpierw nie było wiadomo, czy w ogóle można ogłosić upadłość podmiotu wpisanego na listę sankcyjną, skoro jego aktywa są zamrożone. Jak już dopuszczono tę możliwość, przyszło zmierzyć się z nietypową procedurą upadłości, w której – wbrew tradycyjnemu modelowi – wiodącej roli nie pełnił tradycyjny duet każdej upadłości, czyli „syndyk i sędzia-komisarz”, lecz należało do procesu włączyć Szefa KAS.

Syndyk, by móc dokonać sprzedaży majątku czy pokrywać bieżące koszty, jak chociażby koszt zabezpieczenia i inwentaryzacji majątku spółki, musiał uzyskiwać zgodę szefa KAS, nawet jeżeli prawo upadłościowe w danej sytuacji przewiduje tylko zgodę sędziego-komisarza czy też autonomię syndyka. Pojawił więc się swoisty trzeci organ postępowania upadłościowego, czyli szef KAS.

