Pierwsze Bricomarché w Koszalinie

Dodano: 06 mar 2020 12:45

165. supermarket sieci Bricomarché w Polsce zostanie otwarty 11 marca. Grupa Muszkieterów zlokalizuje nowy sklep pod tym szyldem w Koszalinie. Dla mieszkańców oznacza to dostęp do 30 tys. produktów do domu i ogrodu, nowe miejsca pracy, dodatkowe dochody do budżetu miasta pochodzące z podatków oraz akcje społeczne. Będzie to już 15. sklep sieci w województwie zachodniopomorskim.