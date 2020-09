Pierwsze nowe otwarcia od lockdown'u w Gemini Park Bielsko-Biała

Wzmocniony tenant-mix

Do grona najemców Gemini Park Bielsko-Biała dołączyły dwie marki restauracyjne należące do Gastromall Group - Olimp i Makarun. Pierwszy brand, mający swoje lokale także w tyskim i tarnowskim Gemini Park, zajął w bielskiej galerii lokal usytuowany przy popularnej wśród klientów strefie food court. Jego sąsiadem został natomiast Makarun. W sumie obie marki zajęły powierzchnię 130 m kw. Otwarcie Olimpu było lokalnym debiutem na Podbeskidziu.

- Nowe otwarcia to wyraźny sygnał pokazujący, że sytuacja powoli stabilizuje się. To także dowód na to, że pomimo wyzwań, z jakim dziś mierzy się rynek centrów handlowych, marki nie rezygnują z inwestycji w najem w atrakcyjnych biznesowo lokalizacjach. Wręcz przeciwnie, wracają do planów, które poczynione zostały jeszcze przed pandemią - mówi Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.

Otwarcie Olimpu i Makarunu umacnia ofertę centrum handlowego w segmencie gastronomii. Olimp jest obecnie jedyną restauracją w bielskiej galerii oferującą dania na wagę. Z kolei Makarun to jedyny lokal mający w swoim menu tak bogatą ofertę makaronów.

- Nowi najemcy nie tylko poszerzają naszą ofertę kulinarną, ale przede wszystkim wprowadzają do dostępnego menu wiele nowości z kuchni polskiej i światowej. Olimp i Makarun urozmaicają także dostępne w naszym tenant-mix'ie formaty gastronomiczne. Tym samym idziemy z duchem czasu, dywersyfikując ofertę food court'u, nie tylko pod względem różnorodności kuchni, ale także konceptów - mówi Joanna Zemczak, Senior Leasing Manager Gemini Holding.

Galeria z potencjałem dla gastronomii

Jak przekonują przedstawiciele galerii, Gemini Park Bielsk-Biała to idealne miejsce do lokowania świeżych i ciekawych konceptów gastronomicznych, takich jak Olimp czy Makarun.



- Inwestycjom sprzyja m.in. szeroki rynek, na którym działa galeria, obejmujący chociażby popularne beskidzkie ośrodki turystyczne. Nie bez znaczenia jest także rodzinny format galerii - mówi Joanna Zemczak

- Magnesem jest również już zastana, jedna z najszerszych ofert gastronomicznych na Podbeskidziu, a także unikalna oferta atrakcji czasu wolnego, jaką dysponuje Gemini Park. Ta obejmuje dziś oprócz gastronomii, także 10-salowe kino Cinema City, fitness club BeFit, a także 2 plenerowe atrakcje - park rekreacyjno-rozrywkowy "W DECHE" oraz park linowy - dodaje.

