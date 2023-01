W środę 25 stycznia o godzinie 6:00 swoje progi dla klientów otworzą dwa nowe sklepy ALDI: w Stargardzie przy ul. Szarych Szeregów 19 oraz w Rokietnicy przy ul. Trakt Napoleoński 8.

To pierwsze sklepy ALDI w tych miejscowościach.

Z okazji otwarcia sieć zaplanowała specjalne promocje sięgające nawet do 42 proc.

W każdej z nowo otwartych lokalizacji ALDI zatrudniło kilkunastu pracowników.

Tradycyjnie już klienci odwiedzający nowe sklepu będą mieli okazję skorzystać z atrakcyjnych promocji na wszystkie produkty marek własnych ALDI, a po zakupach, w godzinach od 10.00 do 17.00 przed sklepami czekać będzie na nich bezpłatny poczęstunek z foodtrucka, w którym za okazaniem paragonu będzie można odebrać „COŚ” na wynos.

Każde otwarcie sklepu ALDI to dla nas ogromny sukces, jest to potwierdzenie naszego rozwoju. Jako sieć jesteśmy dziś obecni w każdym województwie i chcemy także zagościć w większości polskich domów. Nasi klienci wiedzą, że w ALDI znajdą lokalne i międzynarodowe produkty wysokiej jakości, ponieważ ALDI ma to coś, czego nie ma nigdzie indziej, po co warto wracać do nas, zgodnie z myślą Raz ALDI zawsze ALDI. Wierzymy, że klienci naszej nowych lokalizacjach w Stargardzie i Rokietnicy najdą również to „coś” i zyskają przekonanie, że ALDI to pewność udanych zakupów – mówi Dariusz Kujaczyński, Kierownik Sprzedaży ALDI w Polsce.

Sklepy w Stargardzie i Rokietnicy przygotowane są zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość, widoczna zarówno w sposobie aranżacji przestrzeni, jaki i asortymentu oraz jego ekspozycji. ALDI dba o dodatkowe udogodnienia dla klientów i wyposaża swoje sklepy w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych klientów. Tuż przy wejściu na klientów czekają komfortowe parkingi. Sklepy ALDI otwarte są od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00.

