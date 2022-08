Pierwsze urodziny Rituals w Arkadii

W piątek i w sobotę (05-06.08) marka zaprosi klientów do wspólnego świętowania pierwszych urodzin sklepu w Centrum Handlowym Westfield Arkadia. Oprócz standardowych prezentów do zakupów, dla gości przewidziane są inne miłe niespodzianki.

Pierwszy stacjonarny sklep Rituals w Polsce otworzono dokładnie rok temu, 04.08.2021r. w warszawskim Centrum Handlowym . Od tego czasu marka rozwija się niezwykle dynamicznie – obecnie funkcjonuje aż 13. lokalizacji w 7 różnych miastach Polski. Oprócz 5. sklepów w samej Warszawie, Rituals dotarł do Poznania, Łodzi, Szczecina, Katowic, a także Trójmiasta (Gdynia, Gdańsk). A to nie koniec planów na ten rok. Marka nie zamierza zwalniać tempa, bowiem najbliższe otwarcie w Centrum Handlowym Targówek odbędzie się już 10.08 (środa). Od godziny 10 klienci będą mogli liczyć na wyjątkowe prezenty do zakupów, które stały się już tradycją otwarciową.

Wszystkie sklepy Rituals charakteryzuje pięknie zagospodarowana przestrzeń, która w wyjątkowy sposób oddaje klimat marki, pozwalając doświadczyć prawdziwego brand experience. Oprócz przemyślanej ekspozycji produktów, ułożonych zgodnie z kolorystyką kolekcji, w każdym sklepie znajdziemy drzewo Sakury, czyli japońskiej wiśni, stanowiące element charakterystyczny wystroju każdego sklepu Rituals na świecie. Klienci mają też okazję na chwilę relaksu przy water island, czyli pięknej kamiennej umywalce, gdzie specjalnie wyszkolona ekspedientka przeprowadza 3-etapowy masaż dłoni z wykorzystaniem kultowych kosmetyków Rituals.