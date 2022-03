Pierwsze w Łodzi w Manufakturze Zegarki.pl

Marka Zegarki.pl otworzyła swój pierwszy firmowy salon w Łodzi w Manufakturze. – Dzięki nowej lokalizacji na pewno uda nam się dotrzeć do szerokiego grona odbiorców z Łodzi i regionu – mówi Michał Wołowiec, koordynator działu sprzedaży Zegarki.pl.

Łódzka Manufaktura zyskała najemcę, dla którego branża zegarmistrzowska nie ma żadnych tajemnic.

Zegarki.pl szczycą się bowiem nie tylko niezwykle szeroką ofertą, ale także wysoce wyspecjalizowanym zapleczem technicznym.

Butik Zegarki.pl znajduje się na piętrze galerii handlowej Manufaktury.

W ofercie nowo otwartego salonu znajdują się nie tylko prestiżowe modele szwajcarskich marek takich jak Perrelet czy Alpina, ale także cenione wśród znawców Atlantic i Junghans. Poza tym w butiku dostępne są także modele klasyczne, fashion czy typowo sportowe i outdoorowe. Co ciekawe, Zegarki.pl mocno wspierają polskich producentów: - Doceniamy polskie marki kontynuujące wspaniałą tradycję zegarmistrzowską. To rzemieślnicy pełni pasji, tworzący doskonałe jakościowo produkty, w limitowanych seriach. W naszym salonie można kupić czasomierze pod szyldem „Made in Poland” – Balticus, Błonie czy Vratislavia Conceptum. Nasza oferta jest naprawdę szeroka i każdy, niezależnie od budżetu, znajdzie tu coś dla siebie – dodaje Wołowiec.

