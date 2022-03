Pierwszy etap metamorfozy Renomy zakończony. Perła Wrocławia znów zachwyca

Wnętrze Renomy utrzymane w stylu art deco. Fot. materiały prasowe Globalworth









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 29 mar 2022 12:08

Portugalskie i tureckie marmury, złocone rzeźby ludzkich głów, wielkie żyrandole w stylistyce art deco, eleganckie witryny modowych butików - świeżo oddane do użytku północne atrium Renomy jest nie do poznania. Wrocławski budynek przechodzi metamorfozę, która wyglądem przybliża go do historycznych form dawnego domu towarowego Wertheim, a rozwiązaniami do najnowocześniejszych budynków wielofunkcyjnych.