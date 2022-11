Do grona marek obecnych w Centrum Handlowym Forum Koszalin dołączył HalfPrice – nowy koncept w segmencie off- price. Jest to jedyny sklep tego brandu w mieście.

W świeżo otwartym salonie w Forum Koszalin Klienci na 2008 mkw. znajdą szeroki wybór wysokiej jakości produktów nawet do 80 proc. taniej

Marka opiera sprzedaż na koncepcji sprzedażowej off-price oraz współpracy z największymi markami. Mieszkańcy Koszalina i regionu mogą od teraz robić zakupy w miejscu, które do wczoraj nie istniało jeszcze na mapie miasta. Mowa o sklepie HalfPrice, który zadebiutował w Forum Koszalin, poszerzając tym samym portfolio marek obecnych w Centrum o kolejny brand z segmentu off – price. Czytaj więcej HalfPrice otwiera pierwszy sklep w Poznaniu Rozwój oferty handlowej Forum Koszalin to jeden z naszych głównych celów, który konsekwentnie realizujemy. Pragniemy dostarczać Klientom atrakcyjne marki, a do takich bez wątpienia należy otwarty właśnie sklep HalfPrice. Stawiamy na ciągłe poszerzanie grona najemców i ta strategia skutkuje satysfakcją Klientów, co nas niezmiernie cieszy - mówi Urszula Lipińska, Dyrektor Forum Koszalin. HalfPrice jest stosunkowo młodą polską marką, która szturmem zdobyła serca Klientów kochających łowić zakupowe okazje. Brand posiada już 84 sklepy w 7 krajach i nieustannie otwiera nowe lokalizacje. W świeżo otwartym salonie w Forum Koszalin Klienci na 2008 mkw. znajdą szeroki wybór wysokiej jakości produktów nawet do 80 proc. taniej: odzież, obuwie, zabawki dla dzieci, sprzęt sportowy, kosmetyki, perfumy, dodatki do domu, a także akcesoria dla zwierząt. W sklepach HalfPrice można znaleźć tysiące marek z całego świata. W sklepach HalfPrice można znaleźć tysiące marek z całego świata. Produkty posegregowane są na kategorie i rozmiary, co ułatwia udane zakupy. Sprzyja temu także jasne i przejrzyste wnętrze salonu. Marka opiera sprzedaż na koncepcji sprzedażowej off-price oraz współpracy z największymi markami, dzięki czemu Klienci mogą znaleźć najmodniejsze produkty w bardzo dobrej cenie. HalfPrice stawia na codzienne dostawy, a zespół kupców i trendsetterów współpracuje z markami z całego świata. Codziennie wyszukują trendy i negocjują okazyjne stawki. Starają się sprostać oczekiwaniom Klientów, oferując różnorodność i wysoką jakość w najlepszej cenie. Salon HalfPrice znajduje się w Forum Koszalin na poziomie 0. Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

