Pierwszy HalfPrice w Kujawsko-Pomorskiem otwarty we Wzorcowni

W należącym do EPP centrum handlowym Wzorcownia we Włocławku ruszył salon HalfPrice (1447 mkw.).

To pierwsza lokalizacja nowej sieci handlowej Grupy CCC w koncepcie off-price w województwie kujawsko-pomorskim.

Na klientów czeka różnorodny asortyment od znanych marek w korzystnych cenach.

We włocławskiej Wzorcowni otwarty został salon HalfPrice oferujący odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu. Salon jest zlokalizowany na poziomie +2 w budynku głównym Wzorcowni.

– Jako unikalne miejsce na handlowej mapie Włocławka Wzorcownia wyznacza nowe kierunki, aby wciąż zaskakiwać i inspirować klientów, proponując najnowsze formaty i najbardziej pożądane marki. Różnorodna oferta nowego konceptu off-price, który już zyskał ogromne zainteresowanie w pozostałych lokalizacjach w Polsce, co widzimy np. w naszym szczecińskim Galaxy, z pewnością zadowoli tych, którzy szukają przystępnych cenowo produktów, ale jednocześnie nie chcą rezygnować z wysokiej jakości – mówi Marcin Ziółkowski, Asset Manager w EPP.

Wzorcownia jest pierwszym i jedynym we Włocławku wielofunkcyjnym projektem zlokalizowanym w samym centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji PKP i dworca PKS. Centrum handlowe to przykład konceptu handlowego łączącego wyrafinowaną architekturę, ciekawą ofertę handlową i rozrywkową oraz dogodną lokalizację. Jego całkowita powierzchnia najmu wynosi 25,5 tys. mkw., a łączna liczba sklepów i salonów to 80.