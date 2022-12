Inglot, polski producent kosmetyków, otworzył w Dubaju swój pierwszy hybrydowy sklep łączący bezpośrednie kontakty z doświadczeniem cyfrowym.

Marka Inglot postarała się o to, by wnętrze było nowoczesne, ale i przytulne.

Zamiast czarnych mebli - białe i naturalne kolory oraz nawiązania do natury.

Połączenie technologii cyfrowych i ludzkiego kontaktu przyświecało marce Inglot w zmianie koncepcji jej sklepów. Pierwszy na świecie hybrydowy sklep łączący te dwa obszary został otwarty w centrum handlowym Dubai Hills Mall.

W salonie Inglota pojawiły się monitory nad każdym meblem odnoszące się do danej kategorii produktowej zastępując tradycyjne materiały POS. „Cyfryzacja w sklepie pomaga nam zmniejszyć zużycie papieru, ponieważ większość plakatów i stoisk promocyjnych została wydrukowana sezonowo lub na specjalne okazje.

Zminimalizowaliśmy ilość pleksi dzięki zastosowaniu dekoracyjnych listew ściennych i płyt wiórowych oraz mebli. Ponadto prezentacja nowości została zoptymalizowana za pomocą blatów magnetycznych, które nie wymagają sezonowych wymian. Sklep wyposażony jest również w energooszczędne oświetlenie, a wszystkie podświetlane elementy wspomagane są światłem LED” – poinformowała firma w mediach społecznościowych.

Zarazem klienci cały czas mają kontakt z doradcami – asystentami zakupowymi i wizażystami. To, jak podkreśla Inglot, pozwala budować firmie długofalowe relacje z klientami, kreując fanów i społeczności, które chętnie wracają nie tylko po produkt, ale także po obsługę i doświadczenie w sklepie.

Zmieniło się też wnętrze sklepu i kolorystyka wyposażenia. Charakterystyczne dla Inglota ciemne, czarne meble i ekspozytory zostały zastąpione białymi i brązowymi, aby stworzyć świeży i nowoczesny wygląd, a zarazem przytulny klimat. Tapety są zharmonizowane z kolorami podłóg i mebli. Ściana za POS z głównym ekranem cyfrowym pokryta jest przyciągającą uwagę tapetą z motywami roślinnymi. To wszystko ma przybliżać klientów do natury i nawiązywać do składników produktów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl