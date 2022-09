Na początku września br. wystartowała akcja Lidl Polska „Szkoły Pełne Talentów”. W ciągu zaledwie 2 tygodni do akcji dołączyło ponad 5 tysięcy szkół.

Na początku września br. wystartowała wyjątkowa akcja Lidl Polska – „Szkoły Pełne Talentów” – twarzą której zostali Robert i Anna Lewandowscy.

W ciągu zaledwie 2 tygodni do akcji dołączyło ponad 5 tysięcy szkół, którym klienci przypisali przeszło 1,5 miliona Talenciaków.

Każdy z nich wymieniony może być na nagrody, takie jak: sprzęt sportowy, elektroniczny czy pomoce naukowe.

O formie nagrody decyduje sama szkoła.

W trakcie pierwszych dwóch tygodni do akcji dołączyło ponad 5 400 szkół ze wszystkich województw, to ok. 24 proc. wszystkich szkół w Polsce. Blisko 70 proc. wszystkich szkół ma już Talenciaki na swoim koncie. Nic dziwnego, bo ich liczba robi wrażenie. Łącznie, od startu akcji, klienci sklepów Lidl Polska przekazali na rzecz szkół 1,5 miliona Talenciaków.

Wierzymy, że każda szkoła najlepiej wie, czego potrzebuje, dlatego to nauczyciele i uczniowie podejmą decyzję, na co wymienią swoje Talenciaki – czy będą to tablice magnetyczne, laptopy czy sprzęt sportowy. Wspólnym celem jest zapewnienie milionom dzieci w Polsce najlepszych warunków oraz równych szans, aby mogły odkrywać swoje talenty, rozwijać pasje i gonić marzenia. W realizacji planu pomagają nam klienci sklepów Lidl Polska. Do dzisiaj przypisali oni szkołom aż ponad milion Talenciaków, a to dopiero dwa tygodnie akcji – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.

Dodatkowo – każdy Talenciak to los w loterii dla szkół. Losowania odbywają się co dwa tygodnie. To szansa na wygranie dodatkowych, specjalnych nagród, np. kompletnie wyposażonej sali komputerowej czy sprzętu elektronicznego.

Dotychczas najliczniej w akcji stawiły się szkoły z województwa śląskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, a największą aktywnością wykazali się mieszkańcy województwa śląskiego, mazowieckiego i małopolskiego.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl