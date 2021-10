Pierwszy oficjalny sklep LEGO na Dolnym Śląsku otwarty we Wroclavii

To pierwszy we Wrocławiu i trzeci w Polsce oficjalny sklep LEGO.

Dotychczas najbliższe salony marki odwiedzić mogli w Warszawie lub Berlinie.

Lokal we Wroclavii powstał zgodnie z nową aranżacją, która łączy unikalne – cyfrowe i fizyczne – doświadczenia użytkowników. To koncepcja, którą wprowadzono na początku tego roku do wszystkich sklepów LEGO® na całym świecie.

Atrakcyjna lokalizacja w centrum miasta i świetnie skomponowana oferta sprawia, że Wroclavia już od 4 lat jest miejscem wielu premier rynkowych w regionie. Jest to również efekt długofalowej strategii budowania wyjątkowego miejsca na mapie Wrocławia, łączącego ofertę zarówno elitarnych marek premium, jak i popularnych, międzynarodowych sieci.

- Z dumą i radością witamy w gronie naszych najemców LEGO®, które zdecydowało się na otwarcie z nami aż trzech pierwszych sklepów w Polsce, dwóch w Warszawie i teraz – we Wrocławiu. To kolejna ważna dla nas umowa podpisana w tym roku, co dowodzi zaufania do Unibail-Rodamco-Westifield i naszego potencjału handlowego – mówi Irmina Opala-Sołtysiak, Head of Leasing z firmy Unibail-Rodamco-Westfield, która jest właścicielem i zarządcą Wroclavii.

Na odwiedzających nowy sklep LEGO® we Wroclavii czeka wiele atrakcji. Zaprezentowano tu w pełnej okazałości m.in. najbardziej znane, ale i te najnowsze zestawy marki. Miłośnicy klocków jeszcze lepiej poznają świat LEGO® dzięki stacji do personalizacji minifigurek i strefie do układania klocków. Lokal o powierzchni niemal 300 metrów kwadratowych znajduje się na poziomie 0.

Wroclavia ma w swojej ofercie szeroki wybór polskich i międzynarodowych sklepów dziecięcych m.in.: Smyk, Newbie, Okaidi, Petit Bateau. P