W Fashion Outlet Wrocław otwarty został nowy outlet marki Converse – stając się tym samym, obok Warszawy i Krakowa, trzecim tego typu lokalem na mapie Polski.

Na początku października w Fashion Outlet Wrocław przy ulicy Granicznej 2 otwarty został nowy outlet marki Converse.

To trzeci tego typu lokal na mapie Polski. Pierwszy we Wrocławiu.

Outlet Converse to pierwszy oficjalny punkt sprzedaży tej marki we Wrocławiu, a umiejscowienie go w przestronnym, nowoczesnym centrum wyprzedażowym sprawia, że jest to miejsce świetnie dostępne dla wszystkich miłośników mody i zakupów.

Co ciekawe, wielbiciele marki w sklepie znajdą nie tylko kolekcje z poprzednich sezonów, ale także uwielbiane klasyki marki, które od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Poza szeroką gamą obuwia, outlet oferuje także bogaty asortyment odzieży i akcesoriów

W przyszłym roku marka Converse ma w planach zwiększenie ekspansji

i poszerzenie listy swoich lokalizacji o kolejne salony.

