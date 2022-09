Klarna to detaliczny dostawca płatności oraz aplikacja zakupowa z ponad 150 milionami użytkowników na całym świecie, świętuje pierwszy rok działalności w Polsce. W tym czasie z usług firmy skorzystało ponad milion polskich użytkowników.

Klarna działa w Polsce od roku. W tym czasie fintech obsłużył 1 mln klientów i nawiązał współpracę z 4 tys. sklepów internetowych.

Działania Klarna przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki cyfrowej.

Kamieniem milowym dla rozwoju Klarny w Polsce i w regionie CEE było nawiązanie współpracy z Grupą LPP oraz Modivo (eObuwie).

Klarna stała się kluczowym partnerem wzrostu dla ponad 4 tys. polskich sklepów internetowych – w tym rodzimych i globalnych liderów handlu detalicznego, takich jak Grupa LPP (Reserved, Sinsay, House, Mohito, Cropp), H&M, Adidas, Modivo (w Niemczech, we Włoszech, Szwajcarii, Szwecji oraz w Czechach), Pandora i Etam.

Ten rok był kamieniem milowym dla rozwoju działalności Klarny w Polsce. Rośliśmy dynamicznie, zdobywając udział w rynku, na którym coraz więcej osób odchodzi od tradycyjnych kredytów w kierunku przejrzystych, innowacyjnych i elastycznych opcji płatności. Naszym celem jest zapewnienie klientom ciągle lepszej oferty i doświadczeń zakupowych. Jesteśmy też katalizatorem wzrostu dla partnerów detalicznych, pomagając im budować szczęśliwą i lojalną społeczność wokół ich marek – powiedział Sebastian Siemiątkowski, prezes i założyciel Klarny.

Milion użytkowników w rok

Elastyczne usługi finansowe Klarny pojawiły się w Polsce w drugiej połowie 2021 roku wraz z wprowadzeniem nowej metody płatności "Zapłać za 30 dni" w sklepach stacjonarnych i online H&M. Rozwiązanie umożliwia kupującym zapłatę za zakupy w dogodnym dla nich momencie, w ciągu 30 dni od zakupu, bez dodatkowych kosztów, przenosząc doświadczenie ze sklepu stacjonarnego do e-commerce. gwarantując oszczędność czasu i pieniędzy oraz dając pełną kontrolę nad procesem płatności. W ciągu 12 miesięcy Klarna konsekwentnie poszerzała sieć sklepów partnerskich, wprowadziła do oferty nowe usługi oraz rozwijała produkty, co przyczyniło się do wzrostu popularności szwedzkiej firmy zarówno wśród konsumentów jak i e-sklepów. :

11 listopada 2021 – Klarna udostępniła Polskim klientom aplikację zakupową all-in-one, która umożliwia zapłatę za zakupy w ciągu 30 dni w dowolnym sklepie internetowym, śledzenie dostaw, spadków cen, tworzenie i dzielenie się listami zakupowymi oraz korzystanie z unikalnych zniżek i promocji.

17 listopada 2021 – Klarna wprowadziła rozwiązanie “Zapłać za 30 dni” w sklepach stacjonarnych H&M.

2 grudnia 2021 – Klarna rozpoczęła współpracę z IdoSell, oferując swoje rozwiązania płatnicze 6,5 tys. sklepów internetowych.

Luty 2022 – Klarna uruchomiła usługę "Zapłać teraz", rozszerzając wachlarz oferowanych metod płatności dla sklepów online.

Marzec 2022 – Klarna uruchamia submarkę i jednostkę biznesową "Klarna Kosma", Platforma Open Banking dedykowana fintechom i innym instytucjom finansowym (także tym działającym w Polsce), ułatwia wzrost i skalowanie oferowanych rozwiązań.

Kwiecień 2022 – Klarna udostępniła polskim użytkownikom aplikację Stocard w nowej odsłonie, stawiając kolejny krok na drodze do pełnej integracji aplikacji z ekosystemem Klarny (po udanym przejęciu przez tę firmę w lipcu 2021 r.).

Maj 2022 – Klarna udostępniła dla e-sklepów funkcję wirtualnych zakupów, która umożliwia bezpośrednie połączenie z klientami zainteresowanymi produktami dostępnymi online, za pośrednictwem prowadzonych na żywo czatów i rozmów wideo.

Kluczowy sojusznik dla polskiej mody

Kamieniem milowym dla rozwoju Klarny w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej było nawiązanie współpracy z Grupą LPP i udostępnienie płatności "Zapłać za 30 dni" w sklepach internetowych wszystkich marek należących do grupy, w tym Reserved, Sinsay, Mohito, House i Cropp.

Stałe doskonalenie naszej oferty produktowej i obsługi klienta są dla nas kluczowe. Udostępnienie możliwości finalizowania zakupów online z wykorzystaniem odroczonej płatności to jeden z elementów naszej strategii, która ma na celu ciągłą poprawę doświadczeń zakupowych odbiorców. Rozpoczęcie współpracy z tak profesjonalnym partnerem, jakim jest Klarna, dało nam pewność, że dostarczona usługa będzie najwyższej jakości, a klienci naszych sklepów internetowych docenią wygodę i realną pomoc w oszczędzaniu czasu i pieniędzy – wyjaśnia Jacek Kujawa, wiceprezes zarządu LPP.

Klarna postawiła sobie za cel zostać partnerem wzrostu dla polskiej branży modowej w Polsce i za granicą. W ciągu roku firma nawiązała współpracę z kultowymi polskimi markami, takimi jak Ania Kuczyńska, Moliera2.com, Kubota, TheOdderSide, 303Avenue, Local Heroes czy Balagan Studio.

“Dzięki partnerstwu z Klarną moja firma zaczęła rozwijać się na nowych rynkach znacznie szybciej, efektywniej i na skalę, której nie mogłabym osiągnąć samodzielnie. Od kilku lat przymierzałam się do rozszerzenia sprzedaży swoich produktów na inne kraje. Decyzja o nawiązaniu współpracy z Klarną to suma wielu czynników, ale jednym z kluczowych jest jej partnerskie podejście i fakt, że mam pełną kontrolę nad wszystkimi wspólnie podejmowanymi działaniami” – komentuje Ania Kuczyńska, polska projektantka i właścicielka marki Ania Kuczyńska.

W kwietniu tego roku Klarna opublikowała raport o trendach w modzie, w którym dokładnie zbadała postrzeganie lokalnych marek modowych przez polskich konsumentów. Dane pokazały, że aż 84 proc. konsumentów posiada ubrania polskich marek, a 35 proc. woli je od produktów międzynarodowych.

