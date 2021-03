Pierwszy salon BOSS Outlet na Śląsku w Designer Outlet Sosnowiec

Marki BOSS nie trzeba przedstawiać. Od lat dwudziestych ubiegłego wieku roku oferuje wysokie, znane z jakości wykonania, doskonałe krawiectwo. Cechuje ją przede wszystkim klasyczny biznesowy design. BOSS to nie tylko znakomicie skrojone garnitury i stylizacje biurowe. W projektach z metką Hugo Boss nie brakuje również propozycji casualowych i sportowych idealnych na weekend czy wakacje.

To, co łączy każdą kolekcję z pracowni BOSS to fakt, że w każdym wydaniu tworzy nienaganne stylizacje odzwierciedlające nowoczesny, modny look. Oryginalne fasony i wysokogatunkowe materiały kolekcji Menswear, w połączeniu z doskonałym wyczuciem stylu, podkreślają osobowość mężczyzny. Dają mu komfortowe poczucie, że jest świetnie ubrany w każdej sytuacji. Lifestylowy BOSS Green to ultranowoczesne mocne kolory, odzwierciedlające dynamiczny, aktywny lifestyle, a nowatorska, miejska linia HUGO świetnie sprawdza się po pracy, w bardziej swobodnych sytuacjach.

To propozycje dla mężczyzn ceniących jakość premium i nienaganny wygląd w każdej sytuacji, zarówno tej oficjalnej jak i bardziej swobodnej.

Pierwszy na Śląsku salon premium BOSS Outlet ma aż 176,90 mkw. powierzchni gdzie dostępne są kolekcje ubrań oraz akcesoria marki.

– Nowo otwarty salon BOSS Outlet to kolejna marka premium, uzupełniająca tenant mix Designer Outlet Sosnowiec. To otwarcie cieszy nas tym bardziej, że marka na swój pierwszy i jedyny sklep outletowy w regionie wybrała właśnie nasze centrum. To sygnał, że jesteśmy ważnym partnerem biznesowym dla najemców z segmentu premium. – powiedział Dariusz Obołończyk Centre Manager Designer Outlet Sosnowiec.