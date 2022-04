Pierwszy salon Philippa Pleina w Polsce otwarty

W Domu Dochodowym w warszawie swój pierwszy butik w Polsce otwiera marka Philipp Plein.

Projekty światowej sławy designera pokochały zagraniczne gwiazdy, ale i polscy klienci, którzy wcześniej chętnie kupowali ubrania z metką Pleina w sklepach multibrandowych.

Projektant znany jest z odważnych i bezkompromisowych wzorów i fasonów. Kolekcje uzupełniają wyraziste akcesoria.

Philipp Plein określany jest mianem kreatora z buntowniczą naturą, ale także i biznesmena odnoszącego sukcesy sprzedażowe. Jego projekty noszą światowe gwiazdy, jak Paris Hilton, Bella Hadid, Sofia Richie, Rita Ora i Ciara.

Odważny i bezkompromisowy styl

Styl Phillippa Pleina to moda z pazurem, przeznaczona dla niepokornych kobiet i mężczyzn. Charakterystyczne dla kolekcji są niebanalne wzory, kontrastowe połączenia oraz dodatki i akcesoria. Jeden element garderoby proponowany przez projektanta potrafi ożywić i nadać wyrazistości zwykłym jeansom czy starym tenisówkom. Kamień, marmur, czaszka wysadzana kryształami, złota palma – to elementy luksusu i przepychu, które Plein swobodnie łączy z pewnego rodzaju surowością materiałów i krojów.

Wystrój warszawskiego salonu jest zgodny ze stylem proponowanym przez kreatora. Podążając za dewizą „more is more”, odwiedzający butik w Warszawie mogą nie tylko na żywo zobaczyć projekty znanego designera, ale również przenieść się do świata marki. Dla projektanta bardzo istotna jest lokalizacja sklepów, ale także ich efektowny wystrój.

Projekty Philippa Pleina przypadły do gustu Polakom

Okazuje się, że Polacy już od dawna pokochali modę Philippa Pleina, o czym świadczą nie tylko przychody z e-commerce, ale też te ze sprzedaży w sklepach multibrandowych. Teraz marka zdecydowała się postawić na rozwój biznesu w naszym kraju.

- Już po pierwszym spotkaniu z zarządem Moliera 2 wiedziałem, że mam do czynienia z niezwykle profesjonalnymi ludźmi, pełnymi pasji. Jestem przekonany, że są odpowiednimi partnerami do wzmacniania i rozwijania obecności marki Philipp Plein na polskim rynku luksusowym. Tutejsi konsumenci zawsze są entuzjastycznie nastawieni do mojej twórczości, dlatego jestem bardzo podekscytowany otwarciem pierwszego flagowego salonu właśnie w tym kraju – mówi sam Philipp Plein.