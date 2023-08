W Parku Kujawia we Włocławku otwiera się sklep z używaną odzieżą.

Park Kujawa we Włocławku został rozbudowany.

Po raz pierwszy w centrum handlowym otwarto lumpeks.

To kolejna w mieście placówka działającej już we Włocławku sieci sklepów z używaną odzieżą Second Hand.

Park Kujawia to włocławskie centrum handlowe łączące szeroką ofertę handlowo-usługową z różnych branż i sektorów w jednym miejscu. Centrum zostało niedawno rozbudowane. Jak informuje portal ddwloclawek.pl, w rozbudowanej ostatnio części Parku Kujawia przy ul. Kapitulnej we Włocławku otwiera się kolejna placówka handlowa. To sklep z używaną odzieżą. To pierwsza tego typu sytuacja we Włocławku.

W postawionym od strony ul. Długiej obiekcie B znalazł się czwarty we Włocławku Lidl oraz kilka mniejszych placówek handlowych i usługowych. Za kilka dni w rozbudowanej części Parku Kujawia kolejne otwarcie. Placówką handlową, która znalazła się w rozbudowanej części Parku Kujawia, jest sklep z używaną odzieżą. Nowy lumpeks to kolejna w mieście placówka działającej już we Włocławku sieci sklepów z używaną odzieżą Second Hand.

Otwarcie sklepu Second Hand o godz. 8 w najbliższą sobotę, 2 września.

