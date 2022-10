Do grona najemców Forum Koszalin dołączył właśnie TK Maxx. To pierwsza lokalizacja marki w tym regionie.

Forum Koszalin wkroczyło w ostatni kwartał tego roku z przytupem. Od dziś jego klienci mogą skorzystać z oferty popularnej wśród fashionistek i fashionistów marki TK Maxx.

Cieszymy się, że portfolio naszych najemców wzbogaciło się o następną znaną markę, jaką jest TK Maxx. To potwierdzenie zwiększającego się prestiżu, jakim cieszy się nasze Centrum. Konsekwentnie budujemy strategię współpracy z najlepszymi brandami, by nasi Klienci mieli dostęp do jak najszerszego asortymentu o wysokiej jakości – podkreśla Urszula Lipińska, Dyrektor Forum Koszalin.

jest własnością spółki, jej spółką macierzystą jest. W Polsce pod szyldemfunkcjonuje już 51 sklepów. Od teraz klienci marki z Koszalina nie muszą udawać się do sklepów oddalonych o ponad 150 km od miasta - do Gdyni lub Szczecina. Na powierzchni 2216mkw. wznajdą oni szeroki wybór wyjątkowych produktów z aż sześciu działów: moda damska, męska, obuwie, akcesoria, produkty dla dzieci i domu. Marka działa w oparciu o model off-price, który polega na sprzedaży markowych produktów w okazyjnych cenach, nawet do 60 proc. niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie. W odróżnieniu od wielu innych sklepów, które zaopatrują się w dostawy kilka razy do roku,uzupełnia asortyment aż kilka razy w tygodniu. Dzieje się to za sprawą kupców, którzy codziennie poszukują unikatowych produktów najwyższej jakości z aktualnych kolekcji projektantów na całym świecie.

Sklepznajduje się wna poziomie 0.

