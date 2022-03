Pierwszy stacjonarny Outhorn powstanie w bydgoskim Focus

Siostra 4F, marka lifestylowa Outhorn, dostępna dotychczas wyłącznie online, planuje otwarcie pierwszego lokalu stacjonarnego. Na jego lokalizację wybrała należące do portfolio Atrium bydgoskie CH Focus.

Otwarcie nowego lokalu zaplanowano na 25 marca br.

4F i Outhorn należą do OTCF.

Do tej pory odzież Outhorn była dostępna online oraz w multibrandowych sklepach na terenie całej Polski.

Outhorn to polska marka z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży tekstylnej, oferująca odzież i akcesoria dla fanów miejskiego stylu. Obecnie oferta marki obejmuje kolekcje dla kobiet i mężczyzn, uzupełnioną o akcesoria. Designerskie wzory, wygodne kroje, dobra jakość materiału to najważniejsze atuty tej marki.

- Na decyzję o wejściu do galerii Focus wpłynęło kilka czynników, przede wszystkim potrzeby naszych klientów, którzy szukają ponadczasowych produktów do wygodnego noszenia na co dzień. Dodatkowymi atutami przemawiającymi za otwarciem sklepu w kujawsko-pomorskiem, są dobre perspektywy rozwoju dla naszego biznesu na tym terenie oraz korzystna lokalizacja centrum handlowego – podkreśla Kamila Raksimowicz, Brand Manager Outhorn.

- Już niedługo bydgoszczanie będą mogli osobiście zapoznać się z propozycjami marki Outhorn w salonie stacjonarnym. Oferta sklepu doskonale uzupełni nasze portfolio, gdyż wpisuje się w aktualne oczekiwania klientów, którzy mają określone preferencje, są świadomi swoich potrzeb i wybierają swoje ulubione marki. Mam nadzieję, że Outhorn stanie się jednym z popularnych miejsc zakupowych dla osób ceniących sobie wygodę i jakość - mówi Gregory Pertus, dyrektor CH Focus w Bydgoszczy.