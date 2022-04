Pierwszy stacjonarny sklep Mięta Design ruszył w Galerii Dominikańskiej

W należącej do portfolio Atrium Poland Real Estate Management Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu otwarto pierwszy stacjonarny sklep marki Mięta Design.

Ten innowacyjny producent szytych ręcznie, unikatowych toreb, saszetek i plecaków to zwycięzca organizowanego przez Atrium konkursu Wygraj pop-up store.

Pomysł na tę inicjatywę powstał w ramach wewnętrznego programu innowacji, którego celem jest wspieranie młodych marek w rozwoju w handlu stacjonarnym i dotarciu do szerszego grona klientów.

W konkursie Atrium wzięło udział blisko 100 polskich marek. O zwycięstwie Mięta Design zdecydowały m.in. innowacyjny charakter konceptu oraz przemyślana strategia marki na rozwój i promocję sklepu w centrum handlowym. Produkty Mięty są tworzone z dbałością o każdy szczegół, a jej twórcy – Katarzyna i Piotr Iskra – dzięki otwarciu się na stacjonarny kanał sprzedaży chcą dotrzeć ze swoją ofertą do szerokiej grupy nowych odbiorców.

– Ostatni rok był naszym wyłanianiem się z online. Paradoksalnie, gdyż czasy epidemii sprzyjają całkowicie odwrotnym tendencjom – marki przenoszą się raczej do świata wirtualnego. My postanowiliśmy zbliżyć się do ludzi, poznać ich, odpowiedzieć na potrzebę namacalnego kontaktu z naszymi produktami, które na żywo wyglądają jeszcze bardziej magicznie. Od jakiegoś czasu myśleliśmy o otwarciu sklepu stacjonarnego. Dlatego konkurs Atrium idealnie wpisał się w nasze plany i potrzeby. Wierzymy, że pop-up w Galerii Dominikańskiej stanie się naszą trampoliną do rozbudowy stacjonarnej sieci sprzedaży detalicznej – mówią Katarzyna i Piotr Iskra, właściciele i twórcy marki Mięta Design.

Początki marki sięgają 2013 roku, kiedy to para zaczęła pokazywać swoje pierwsze projekty w mediach społecznościowych. Aktualnie Mięta Design ma prawie 123 tys. obserwujących na Facebooku i ponad 15 tys. na Instagramie. W jej ofercie, oprócz nerek, od których wszystko się zaczęło, można znaleźć mniejsze i większe torby, etui na laptopa, wielozadaniowe saszetki, breloki-frędzle, a nawet ozdoby do włosów. W 2021 roku talent i pracowitość współtwórczyni marki, Kasi, zostały docenione przez Polską Akademię Mody, która przyznała jej prestiżową nagrodę dla początkujących projektantów – Srebrną Szpilkę.

Mięta Design to już drugi lokal pop-up otwarty w ramach konkursu Wygraj pop-up store! Pierwszy z nich – sklep marki Auna Vegan, producenta kosmetyków wegańskich – dołączył do portfela Galerii Dominikańskiej w marcu br. Celem autorskiego programu Atrium Poland Real Estate jest wspieranie młodych polskich marek i zwiększanie szans początkujących przedsiębiorców na szybki rozwój. Jego uczestnicy mogą spróbować swoich sił w handlu stacjonarnym i budowaniu relacji face to face z klientem. Laureat towarzyszącego mu konkursu otrzymuje bezpłatnie swój własny lokal w centrum handlowym Atrium na sześć miesięcy.