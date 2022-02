Pierwszy TEDi w galerii 3 Stawy w Katowicach

Oferta zarządzanego przez Multi Poland centrum handlowego 3 Stawy w Katowicach wzbogaciła się o nowego najemcę TEDi. To otwarcie jest jednym z kilku zaplanowanych w tym obiekcie na ten rok.

Od 2020 roku Multi wynajęło już ponad 64 tys. mkw. GLA w sześciu centrach handlowych, którymi zarządza naszym kraju.

Wśród innych umów komercjalizacyjnych są m.in.: dwa hipermarkety Carrefour, sklep marki Primark, kilka dyskontów Action i HalfPrice czy drugi w Europie Brand Store LG.

Multi Corporation wraz z polskim oddziałem zarządza łącznie ponad 80 obiektami handlowymi w Europie i Turcji.

Sklep TEDi w 3 Stawach otwarto w styczniu tego roku. Zajmuje on powierzchnię 900 mkw. i został zaprojektowany w nowoczesnym stylu, który wpisuje się w wizję 3 Stawów jako centrum zapewniającego szybkie, inteligentne i wygodne zakupy. Jest to zgodne z przyjętą przez Multi Corporation strategią podnoszenia wartości zarządzanych obiektów przejawiającą się we współpracy z najlepszymi architektami, sprawdzonymi asset i property managerami oraz specjalistami od komercjalizacji.

- Umowa z TEDi to kolejny już kontrakt z najemcą dyskontowym, który podpisaliśmy w ostatnim czasie – mówi Anna Fabianowska, senior asset manager w Multi Poland. – Obserwujemy kilka rodzajów najemców, którzy obecnie prowadzą intensywną ekspansję na polskim rynku. Jednym z nich są właśnie sieci dyskontów niespożywczych, które wynajmują coraz więcej powierzchni w naszych centrach handlowych – dodaje.

Anna Fabianowska

Multi prowadzi obecnie rozmowy również z innymi międzynarodowymi sieciami handlowymi zainteresowanymi wynajmem lokali w centrach handlowych zarządzanych przez tę firmę w Polsce.

Multi Polnd jest częścią Multi Corporation, czołowej paneuropejskiej firmy strategicznego zarządzania nieruchomościowymi aktywami handlowymi. Zarządza ona ponad 80 nieruchomościami w Europie i Turcji, w tym 6 w Polsce.