Pierwszy TEDi w Jarosławiu. Marka dołączyła do najemców Starej Ujeżdżalni

Popularny sklep TEDi dołączył do najemców Galerii Stara Ujeżdżalnia w Jarosławiu.

To pierwszy sklep tej marki w mieście.

- Cieszymy się, że TEDi dołączyło do grona naszych marek, tym samym jeszcze mocniej różnicując i uatrakcyjniając bogatą ofertę Galerii Stara Ujeżdżalnia. To kolejny krok w kierunku spełniania oczekiwań lokalnej społeczności, co do kompleksowości naszego Centrum – mówi Mateusz Mikulec, zarządca obiektu.

TEDi to sieć sklepów oferująca szeroki wybór artykułów gospodarstwa domowego - od artykułów warsztatowych i służących do majsterkowania, przez artykuły kosmetyczne, drogeryjne i toaletowe, po akcesoria i karmy dla zwierząt. Obecnie sieć liczy ponad 2 400 sklepów zlokalizowanych w 9 krajach europejskich.

W kwietniu TEDi dołączył do najemców Dekady Nysa.

Galeria Stara Ujeżdżalnia to nowoczesne wielofunkcyjne centrum handlowe, zlokalizowane w samym sercu Jarosławia o łącznej powierzchni najmu wynoszącej ponad 29 000 mkw. W Centrum znajduje się ponad 80 lokali handlowych.