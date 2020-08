Pierwszy Vendo Park od Trei w Małopolsce powstanie w Oświęcimiu

Przewidywana powierzchnia najmu Vendo Parku przy ul. Legionów w Oświęcimiu to około 5 300 mkw. Przestrzeń ta będzie zagospodarowana przez co najmniej siedmiu najemców z różnych branż. Na terenie obiektu powstanie parking liczący 116 miejsc postojowych. Obecnie deweloper wraz z architektami ze studia Plus 8 przygotowują projekt budowlany niezbędny do pozyskania pozwolenia na budowę.

- Polacy coraz częściej wybierają małe obiekty handlowe, w których odpowiednio dobrany mix sklepów zaspokaja wiele potrzeb zakupowych w jednym miejscu. Rosnąca rola parków handlowych sprawia, że rozwój naszej sieci jest odpowiedzią na realne trendy rynku i naturalnym kierunkiem umacniania marki Vendo Park, którą doceniają klienci w całym kraju. Wciąż rozważamy nowe lokalizacje, stąd decyzja o zakupie działki w województwie małopolskim. Trwa proces komercjalizacji i rozmowy z markami zainteresowanymi wejściem na rynek oświęcimski. Jednocześnie przygotowujemy się do złożenia we wrześniu wniosku o pozwolenie na budowę, aby następnie wybrać generalnego wykonawcę inwestycji - mówi Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

Strategia rozwoju sieci Vendo Park w Polsce zakłada oddanie do użytku 6-7 obiektów handlowych rocznie. W tym roku otwarto już parki w Jaworze i Płocku, a plany Trei zakładają ponadto finalizację inwestycji w Solcu Kujawskim, Częstochowie, Zielonce, Łukowie i Władysławowie. Deweloper wciąż powiększa portfel gruntów pod kolejne projekty. W 2020 roku pozyskano działki w Szczecinie i Skarżysku-Kamiennej.

