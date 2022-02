Pierwszy w Płocku Xtreme Fitness Gyms wprowadzi się do Atrium Mosty

Atrium Mosty pomieści pierwszy w Płocku Xtreme Fitness Gyms. Fot. mat. pras.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 04 lut 2022 10:57

Z początkiem marca portfolio Atrium Mosty zasili nowy najemca – siłownia i klub fitness Xtreme Fitness Gyms. Lokal zajmie powierzchnię ok. tysiąca mkw. Od 5 lutego aż do dnia otwarcia klubu w galerii powstanie specjalny punkt przedsprzedaży. Do nabycia będzie promocyjny karnet na start.