Sklep Coccinelle zagościł na 97 mkw. powierzchni vis a vis salonu Karl Lagerfeld. Lokal zaaranżowany w bieli i złocie oddaje nastrój i atmosferę marki - włoski szyk, nieoczywiste połączenia i znakomitą jakość.

Marki o włoskim rodowodzie na dobre zagościły w Designer Outlet Warszawa, Coccinelle to kolejny sklep z galanterią i akcesoriami z segmentu premium, który dołączył do grona naszych najemców. To też efekt konsekwentnie realizowanej strategii leasingowej, która opiera się na stałym poszerzaniu dostępności mody premium dla klientów i wprowadzaniu ciekawych międzynarodowych brandów do naszego centrum – wyjaśnia Katarzyna Ciemińska Centre Manager Designer Outlet Warszawa, ROS Retail Outlet Shopping.