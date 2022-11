Gamestate, salon gier rodem z lat 80. otworzył się właśnie we Wroclavii. Koncept Gamestate został zaprojektowany tak, aby każdy mógł znaleźć grę dla siebie.

Gamestate we Wroclavii to nowoczesne miejsce z ponad 50 wyjątkowymi tytułami – od retro Pac-mana, Mario Kart i Cymbergaja po Taneczną Rewolucję.

Miejsce zapewni rozrywkę oraz zdrową dawkę rywalizacji dla każdego.

Holenderski operator gier zręcznościowych Gamestate otworzył swój pierwszy lokal w Polsce. Salon we Wroclavii zajmuje w centrum powierzchnię o wielkości ponad 900 mkw. Rozrywkę dla całej rodziny zapewnią gry zręcznościowe takie jak: Pac-man, Mario Kart, Cymbergaj, NBA Hoops oraz seria gier tanecznych Pump It Up. Na klientów czeka także zupełnie nowe, wyjątkowe doświadczenie VR – wirtualna rzeczywistość King Kong z Wyspy Czaszki.

Miejsce z ponad 50 grami zapewni rozrywkę oraz zdrową dawkę rywalizacji dla każdego – zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, którzy chcieliby przypomnieć sobie czasy dzieciństwa. Podczas zabawy wszyscy chętni mogą zbierać kupony, które następnie zostaną wymienione na nagrody. Osoby poniżej 18. roku życia muszą przebywać pod opieką dorosłych.

Jesteśmy niezwykle szczęśliwi i dumni, że możemy otworzyć nasz najnowszy salon gier w tym pięknym mieście. Jest to nasz pierwszy Gamestate w Polsce, ale na pewno nie ostatni. Naszym celem jest zapewnienie naszym gościom niekończącej się zabawy i ekscytujących doświadczeń! – mówi Leroy Dijkstra, Concept Operations Manager Gamestate.

Wroclavia konsekwentnie realizuje strategię poszerzenia oferty o atrakcyjne marki, nierzadko unikalne dla tej części Europy. Gamestate to kolejny nowy, międzynarodowy koncept we Wrocławiu, który dotychczasową ofertę rozrywkową centrum, w postaci kina, sali zabaw dla dzieci i toru gokartowego, uzupełnia o gry zręcznościowe. Cieszy nas to, że Gamestate zdecydowało się otworzyć swój pierwszy salon w Polsce właśnie we Wroclavii – mówi Małgorzata Woźniak, dyrektor Wroclavii.

