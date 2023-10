23 września w Centrum Designu Domoteka otworzył się pierwszy w Warszawie salon marki Azardi, znanego producenta mebli tapicerowanych oraz materaców klasy premium.

Z myślą o swoich klientach Domoteka dopełnia ofertę lokalem o powierzchni 226 mkw.

Centrum Designu Domoteka w Warszawie skupia w jednym miejscu ponad 50 salonów.

Domoteka to nie tylko unikalna galeria handlowa, to także przestrzeń dla wyjątkowych wydarzeń.

Firma Azardi specjalizuje się w meblach tapicerowanych oraz materacach. Podąża za aktualnymi trendami światowego designu i stale poszerza swoją ofertę, żeby zadowolić nawet najbardziej wymagających klientów. Filozofia marki jest osadzona w wierze, że sen ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia i samopoczucia, dlatego produkty Azardi tworzone są w oparciu o indywidualne potrzeby i najnowocześniejsze technologie. W bogatej ofercie znajdują się między innymi kanapy, stoliki nocne, łóżka wraz z materacami, a także pojemniki na pościel w różnych systemach. W każdym z mebli oferowanych przez Azardi jest możliwość personalizacji i wprowadzenia indywidualnych zmian pozwalających na stworzenie unikatowego i niepowtarzalnego elementu wystroju wnętrza.

Centrum Designu Domoteka. Fot. Bartek Barczyk

Nasz pierwszy salon w Warszawie zdecydowaliśmy się otworzyć w Centrum Designu Domoteka, ponieważ to pierwszy w Polsce obiekt handlowy w całości poświęcony designowi. To miejsce, które przyciąga architektów, projektantów i pasjonatów świetnego wzornictwa, dlatego cieszymy się, że to właśnie tutaj zaprezentujemy nasze produkty. W naszym salonie znajdą się przede wszystkim łóżka tapicerowanie, materace, panele tapicerowane oraz sofy – mówi Patrycja Glazik, Marketing Menadżerka marki Azardi.

Centrum Designu Domoteka. Fot. Bartek Barczyk

Oficjalne otwarcie salonu nastąpiło w sobotę, 23 września w Centrum Designu Domoteka. Pierwszy salon Azardi w Warszawie to dla marki ważne wydarzenie, dlatego lokalizacja nie mogła być przypadkowa.

- Cieszymy się, że to właśnie Domoteka jest miejscem, które przybliży klientom produkty marki Azardi. Jako Właściciel Domoteki dbamy o to, by adresować do naszych klientów przemyślaną i różnorodną ofertę mebli i akcesoriów marek premium. Domoteka to miejsce przeznaczone dla marek, które na pierwszym planie stawiają najwyższą jakość i ponadczasowe wzornictwo. Sofy, pufy oraz meble sypialniane Azardi to idealna propozycja dla osób, które cenią luksusowe produkty w stylu glamour – mówi Agata Brzezińska, Head of CEE z firmy Pradera, Właściciela Domoteki.

Azardi. Fot. Mat. pras.

Centrum Designu Domoteka w Warszawie skupia w jednym miejscu ponad 50 salonów, oferujących niepowtarzalne i luksusowe meble oraz akcesoria dla domu.

Azardi. Fot. Mat. pras.

- Azardi doskonale dopełnia ofertę Domoteki, która jest największym obiektem wyposażenia wnętrz z ofertą premium w Polsce. Wyróżnikiem Domoteki jest bez wątpienia bardzo staranna selekcja marek, które trafiają ze swoją ofertą do klientów poszukujących nietuzinkowego designu, najwyższej jakości i ponadczasowych kolekcji mebli i dodatków do aranżacji wnętrz. Bardzo ciekawym elementem strategii Domoteki jest też organizacja różnorodnych wydarzeń skierowanych do klientów, a także architektów i projektantów, co pozycjonuje ją nie tylko jako miejsce zakupów, ale również wartościowych spotkań – komentuje Marta Słysz, Associate, Retail Agency, Cushman & Wakefield.

Azardi. Fot. Mat. pras.

Domoteka to nie tylko unikalna galeria handlowa, to także przestrzeń dla wyjątkowych wydarzeń takich jak warsztaty i konsultacje prowadzone przez doświadczonych ekspertów z branży oraz cykl spotkań ze znanymi designerami i projektantami Design Star for Domoteka.

Azardi. Fot. Mat. pras.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl