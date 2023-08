Przed nami cały świat. Jeszcze, co prawda nie działamy za granicą, ale uważam, że wszędzie ludzie nas polubią, więc w dłuższej perspektywie planujemy ekspansję zagraniczną - zapowiada Daniel Kucharski, prezes Pijalni Czekolady E. Wedel.

Sieć wedlowskich Pijalni Czekolady liczy 32 kawiarnie. Przed pandemią spółka otwierała dwa, trzy lokale rocznie.

W tym roku Pijalnie Czekolady E. Wedel zaplanowały remont trzech kawiarni. Lifting dwóch: na rynku we Wrocławiu oraz w Warszawie przy ul. Zamoyskiego, już się zakończył.

Trzecia modernizacja Pijalni Czekolady E. Wedel w stołecznych Złotych Tarasach jeszcze trwa. Otwarcie - 26 sierpnia.

W dalekosiężnych planach Pijalnie Czekolady E. Wedel. mają ekspansję zagraniczną.

Bałbym się otwierać lokal w miejscu, gdzie nie ma żadnej konkurencji. Bardzo dobrze sobie z nią radzimy, bo mamy czym konkurować, a klient zawsze powinien mieć wybór - wtedy szybciej się przekona, co mu lepiej smakuje - tłumaczy Daniel Kucharski, prezes Pijalni Czekolady E. Wedel. Fot. Mat. prasowe.

Obecnie sieć wedlowskich Pijalni Czekolady liczy 32 kawiarnie. Za ile lat będzie ich np. 150? Macie takie plany?

Daniel Kucharski, prezes Pijalni Czekolady E. Wedel: Na razie nie widzę aż takiego potencjału na naszym rynku, ale przyznam, że to się szybko zmienia, więc kto wie? Pandemiczny okres 2020-2021 ograniczył ekspansję naszej sieci, dotychczas otwieraliśmy dwa, trzy lokale rocznie. Covid uderzył w każdego, a szczególnie w gastronomię i hotele. W nas również.

Zamierzamy otwierać ok. pięciu lokali rocznie. W tym roku jeszcze dwa lub trzy. Jeden na pewno w Olsztynie. Z kolei 26 sierpnia w Złotych Tarasach uruchomimy kawiarnię po remoncie - zapowiada Daniel Kucharski, prezes Pijalni Czekolady E. Wedel.

Nasze pijalnie pozostały cały czas czynne, a najtrudniej było w okresach największych restrykcji, gdy sale konsumenckie zostały zamknięte, a sprzedaż możliwa jedynie na wynos. Mimo to zdecydowaliśmy się, by pozostać ciągle otwartym. Czas pokazał, że ta decyzja nam się opłaciła, ponieważ od drugiej połowy 2020 r. ciągle rośliśmy. Zaczęliśmy się szybko odbudowywać, spłacając zadłużenie i jednocześnie gromadząc zapasy gotówki na inwestycje w kolejne pijalnie. Dzięki temu dzisiaj jesteśmy gotowi samodzielnie finansować rozwój sieci, nie mając przy tym długów.

Obecnie sieć wedlowskich Pijalni Czekolady liczy 32 kawiarnie. Na zdjęciu flagowa Pijalnia Czekolady E. Wedel w Warszawie przy ul. Szpitalnej.

Jaki jest plan na najbliższy okres?

W tym roku zaplanowaliśmy remont trzech pijalni. Lifting dwóch, polegający głównie na wymianie wszystkich mebli: na rynku we Wrocławiu oraz w Warszawie przy ul. Zamoyskiego, już się zakończył. Trzecia modernizacja - w stołecznych Złotych Tarasach jeszcze trwa. Jest to zmiana całego modelu funkcjonowania tego lokalu. Pierwszy raz w naszym wydaniu wykorzystamy elektronicznie wyświetlane menu. Będzie też możliwość zamówienia ciast i lodów z witryn ekspozycyjnych oraz pojawi się w nim nasza nowość - elektroniczny kiosk do składania zamówień na wynos. To rozwiązanie działa już w naszej pijalni przy Krakowskim Przedmieściu i dobrze się sprawdza. Otwarcie lokalu w nowym wydaniu zaplanowaliśmy na 26 sierpnia tego roku.

To remodeling, a nowe lokalizacje? Jaki jest długofalowy harmonogram?

Zamierzamy otwierać około pięciu nowych lokali rocznie. W tym roku jeszcze chcielibyśmy uruchomić dwie lub trzy pijalnie. Jedna z nich na pewno pojawi się przy rynku w Olsztynie, prawdopodobnie na przełomie września i października.

Pijalnie Czekolady E. Wedel były czynne podczas pandemii. Na zdjęciu flagowa Pijalnia Czekolady E. Wedel w Warszawie przy ul. Szpitalnej.

Czy galerie handlowe są dla was dobrą lokalizacją?

Lubimy się otwierać w prestiżowych centrach handlowych. Bardzo dobrze się czujemy w takich obiektach, jak Złote Tarasy w Warszawie, czy Manufaktura w Łodzi. Ciężko nam się odnaleźć w centrach handlowych zlokalizowanych na przykład przy drogach wylotowych. To nie są obiekty zachęcające do spędzania wolnego czasu, ponieważ raczej służą do robienia podstawowych zakupów.

Większość galerii handlowych redefiniuje dzisiaj swój biznes. Pandemia obnażyła słabsze strony tego sektora handlu. Niektóre marki w ogóle unikają centrów handlowych. Czy wy intensywnie szukacie w nich nowych lokalizacji?

Nie są to obiekty naszego pierwszego wyboru, więc jesteśmy ostrożni, czynsze w galeriach są jednak dość wysokie. Aktualnie posiadamy pijalnie w kilku z nich. Jednocześnie, to nie jest tak, że nie prowadzimy rozmów z kolejnymi obiektami, jednak z naszej strony nie są to poszukiwania intensywne. Reagujemy oczywiście na dobre stawki czynszowe, lokalizację oraz umiejętnie skrojony tenant mix. Zgłaszają się do nas różne centra handlowe z propozycjami, ale zawsze wygrywa dobra lokalizacja, nawet jeśli więcej kosztuje.

Nasza strategia zakłada w miarę równomierny rozkład pijalni na mapie Polski. Na bieżąco identyfikujemy białe plamy. Szukamy lokalizacji m.in. w Rzeszowie, rozmawiamy o Opolu i o Gorzowie Wielkopolskim. W planach jest również Gdynia - wylicza Daniel Kucharski, prezes Pijalni Czekolady E. Wedel.

Z naszego doświadczenia wynika, że tam, gdzie płacimy wyższe czynsze właśnie z tego powodu, jednocześnie mamy największe zyski. Jednak nie od razu. Nasz koncept działa na zasadzie kuli śniegowej - musi się rozkręcić. Pijalnia czekolady w pierwszym roku swojej działalności powoli zdobywa gości. Każdy, kto przyjdzie do nas, docenia dobrą jakość produktu i miłą atmosferę lokalu z obsługą kelnerską, co nas bardzo wyróżnia. W kolejnych latach już jest tylko lepiej. Tymczasem wiele innych konkurencyjnych sieci startuje z wysokiego pułapu zainteresowania, które w kolejnych okresach wygasa.

Nowy model Pijalni Czekolady E. Wedel w Świnoujściu. Fot. Mat. prasowe.

Sąsiedztwo jakich marek wam odpowiada najbardziej?

Dobrą synergię mamy m.in. ze sklepami z elektroniką. Klienci często oglądają w nich urządzenia, a potem przychodzą do naszych pijalni, aby przy smakołyku kupić je przez Internet, lub po prostu się zastanowić, który model wybrać. Lubimy też sąsiedztwo marek biżuteryjnych. Bardzo popularne są obecnie ogródki kawiarniane na zewnątrz. Na przykład w łódzkiej Manufakturze i w Galerii Katowickiej mamy lokal z osobnym wejściem i ogródkiem. Bardzo dobrze funkcjonują. Co ciekawe, przed pandemią goście omijali je szerokim łukiem, woleli siedzieć w środku. Teraz jest odwrotnie. To zapewne konsekwencja pandemii.

W Katowicach sąsiadujecie ze Starbucksem. To dobry pomysł?

Oczywiście. Nawet bałbym się otwierać lokal w miejscu, gdzie nie ma żadnej konkurencji. Bardzo dobrze sobie z nią radzimy, bo mamy czym konkurować, a klient zawsze powinien mieć wybór - wtedy szybciej się przekona, co mu lepiej smakuje.

Czy w biurowcach Pijalnie Czekolady się sprawdzają? Na pewno dzisiaj jest w nich mniej pracowników, ale są za to bardziej spragnieni miejskich smaków, więc klientów może być mniej, ale paragony wyższe.

Działamy tylko w jednym warszawskim biurowcu przy ul. Pięknej. Przed pandemią nie mieliśmy powodów, by narzekać. Dziś też nie jest to zła lokalizacja, jednak nie rozglądamy się za kolejnymi biurowymi ofertami. Z pewnością w lepszej sytuacji są galerie handlowe, w których - w przeciwieństwie do biurowców - odbudował się już traffic po pandemii.

Pijalnie Czekolady E. Wedel działają w ponad 20 miastach. Na zdjęciu nowy model Pijalni Czekolady E. Wedel w Świnoujściu. Fot. Mat. prasowe.

Czy są miasta, na których wam szczególnie zależy, bo jeszcze w nich nie ma żadnej Pijalni Czekolady?

Oczywiście, na bieżąco identyfikujemy „białe plamy”. Szukamy m.in. lokalizacji w Rzeszowie, rozmawiamy o Opolu i o Gorzowie Wielkopolskim. W planach jest również Gdynia. Nasza strategia zakłada w miarę równomierny rozkład pijalni na mapie Polski. Działamy już w ponad 20 miastach. Mało która sieć może pochwalić się tak rozproszoną strategią otwarć, ponieważ jest to o wiele trudniejsze logistycznie. Dlatego większość stawia na dużą koncentrację lokali w Warszawie.

Czy robicie długofalowe projekcje wskazujące na to, ile w ogóle może być Pijalni Czekolady w Polsce, czy to jest proces tak zmienny, że nie ma sensu robić takich wyliczeń?

Odpowiem tak: przed nami cały świat. Jeszcze, co prawda nie działamy za granicą, ale uważam, że wszędzie ludzie nas polubią, więc w dłuższej perspektywie planujemy ekspansję zagraniczną. Jak będziemy gotowi, to poszukamy możliwości rozwoju w granicach Unii Europejskiej.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl