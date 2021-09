Pijana WIśnia powiększa sieć o lokal w Łodzi

Pijana Wiśnia to niecodzienny koncept, który podbija serca klientów prostotą. Nie jest to lokal, w którym chciałoby się siedzieć godzinami, bo… nie ma w nim krzeseł. Nie ma też nic do jedzenia, a w ofercie jest tylko jedna pozycja – tradycyjna lwowska nalewka. Barmani zachęcają, żeby nie używając rąk upić z kieliszka jeszcze przy barze, nachylając się nad kontuarem i bezceremonialnie siorbiąc z naczynia.

Oprócz ukraińskiej nalewki, zachwyca również wystrój – ściany i sufit wypełniają czerwone butelki po wiśniówce. Od kilku dni można jej spróbować w klimatycznej pijalni przy ul. Piotrkowskiej 85.