Piłkarz Łukasz Podolski zaprojektował kolekcję odzieży. Będzie ją można kupić w sieci Aldi

W najbliższy weekend we wszystkich sklepach sieci Aldi w sprzedaży znajdzie się kolekcja odzieży stworzonej przez Łukasza Podolskiego. Klienci będą mogli kupić ubrania z kolekcji 10 LP, zaprojektowanej z myślą o dzieciach i dorosłych.

- Aktualna sytuacja wpłynęła na zmianę naszego stylu życia, ale to nie oznacza, że mamy rezygnować ze wspólnych aktywności. Dostępna od 9 maja w naszej ofercie, kolekcja zaprojektowana przez jednego z mistrzów świata footballu, na pewno świetnie sprawdzi się w trakcie ich wykonywania. Mistrzowska jakość tych ubrań i ich atrakcyjna cena idealnie pokrywają się z tym, co ALDI na co dzień oferuje klientom, dlatego wierzymy, że ta oferta również przypadnie im do gustu - mówi Agnieszka Prochota, dyrektor Pionu Zarządzania Kategoriami Aldi Polska.

- Kiedy rozpoczęliśmy pracę nad kolekcją w ubiegłym roku, świat był innym miejscem. Wiele się zmieniło w bardzo krótkim czasie, ale życie mimo to toczy się dalej, po prostu inaczej. Dzieci wciąż wstają codziennie rano, chcą się bawić, chcą się poruszać, obojętnie czy to w domu, czy na zewnątrz, czy z kilkoma osobami, czy sam na sam z piłką – wyjaśnia Łukasz Podolski – piłkarz, były reprezentant Niemiec, właściciel marki Strassenkicker – Chciałem zrobić coś dla młodych rodzin. Chciałem, żeby wielu ludzi otrzymało super jakość w najlepszej cenie. Chciałem, żeby te produkty były dostępne dla wszystkich – dodaje.

W skład kolekcji zaprojektowanej przez Łukasza Podolskiego wchodzą dedykowane dorosłym: bluzy męskie, spodnie, T-shirty w barwach narodowych w dwóch wariantach kolorystycznych, a także produkty skierowane do najmłodszych, takie jak: bluza dziecięca, długie spodnie, krótkie spodenki, T-shirty. Dodatkowo w ofercie dostępne są również akcesoria takie jak czapki, saszetki-nerki. Kolekcja dostępna jest we wszystkich sklepach sieci do wyczerpania zapasów.

Aldi to międzynarodowa sieć dyskontów posiadająca głównie na zachodzie i południu Polski 140 sklepów i zatrudniająca niemal 3000 pracowników.