Pepco zapowiada przyspieszoną ekspansję w ramach sieci swoich sklepów. Na ile te plany dotyczą Polski?

Piotr Korek: W kontekście dotychczasowej historii ten komunikat potwierdza, że nadal przyspieszamy. Corocznie otwieramy coraz więcej sklepów nie tylko powiększając portfolio krajów, w których jesteśmy reprezentowani, ale także zwiększając liczbę sklepów w dotychczasowych krajach.

W Pepco, z ponad 1,2 tys. sklepów w Polsce, tworzymy nowy segment rynku - on ciągle rośnie i będzie rosnąć, dlatego że idealnie odpowiadamy na zapotrzebowanie klientów, którzy poszukują szerokiego wyboru produktów w dobrych cenach, dobrej jakości, w najnowszych trendach i wreszcie w zlokalizowanym blisko, ładnym, wygodnym sklepie z miłą obsługą. Klienci nas znają i regularnie do nas wracają. Średnio miesięcznie w sklepach Pepco przeprowadzanych jest 20 mln transakcji, 2/3 wizyt planowana jest z wyprzedzeniem, a 71 proc. kończy się zakupem. Polska, choć jest najbardziej dojrzałym historycznie rynkiem Pepco, nadal ma potencjał na nowe sklepy.

Planujecie zintensyfikować rozwój sieci Pepco czy bardziej stawiacie na rozwój marki Dealz?

Dealz i Pepco to komplementarne brandy, które mogą zarówno powstawać obok siebie w tym samym obiekcie handlowym, jak i rozwijać się niezależnie. Z oczywistych powodów związanych z większym nasyceniem rynku sklepami Pepco, uważamy, że z czasem Dealz będzie wyśmienicie uzupełniał udział w rynku w ramach Grupy Pepco w Polsce. Sklepy Pepco będą się nadal rozwijać organicznie oraz w zakresie ich relokacji, gdyż segment nowoczesnych parków handlowych stale się rozwija.

Gdzie będą powstawać nowe sklepy?

Przede wszystkim chcemy być blisko naszych klientów. Dlatego otwieramy sklepy zarówno w retail parkach, jak i w centrach handlowych, czy w pobliżu ulic handlowych. Cały czas rozglądamy się też za nowymi miejscami dla naszych lokalizacji, przede wszystkim aktywnie poszukujemy wynajmujących do współpracy tam, gdzie jeszcze nie ma sklepów Pepco, aby docierać do jak najszerszej grupy odbiorców i dać naszym klientom możliwość robienia zakupów jak najbliżej ich miejsca zamieszkania. Przechodząc do szczegółów, szukamy miejsc o powierzchni od ok 400 do 600 mkw., najchętniej na parterze i z osobnym wejściem dla dostaw.

Jak dziś wyglądają negocjacje najmu powierzchni handlowych? Jest trudniej czy łatwiej o nowe miejsce?

Jest trudniej i jest łatwiej. Trudniej, ponieważ żyjemy w niespokojnych i burzliwych czasach, które zaburzyły dotychczasowy porządek negocjacji. Deweloperzy, którzy posiadają w swoim portfolio grunty budowlane, bardzo konserwatywnie podchodzą do możliwości inwestycyjnych, tym bardziej, że inflacja stwarza alternatywne możliwości umieszczenia swojego kapitału w ofertach instytucji finansowych. Te same instytucje finansowe podniosły oczekiwania dotyczące zabezpieczenia własnego wkładu. Wielu naszych partnerów ma więc dylemat, czy inwestować teraz, czy poczekać i zaparkować fundusze np. w obligacjach.

Łatwiej, ponieważ cieszymy się niezmiennie wysoką renomą zarówno wśród inwestorów jak i banków, które finansują inwestycje. Pepco jako najemca to solidna wartość dodana we wniosku kredytowym. Jeśli inwestycja ma ujrzeć światło dzienne, to trudno sobie wyobrazić, żeby nie było w niej Pepco.

Modernizacje to kolejny punkt w strategii Pepco. Ile sklepów przejdzie zmianę do końca br.? A ile modernizacji planujecie Państwo na przyszły rok?

Program modernizacyjny New Look , który prowadzimy jest prawdopodobnie największy w Europie i jednym z największych na świecie. Nowy format sklepów został wprowadzony na pierwszym etapie testowo we wrocławskich sklepach Pepco, a następnie zmodernizowanych zostało 46 sklepów na terenie Warszawy. Równocześnie w nowym brandingu otwierane są wszystkie nowe lokalizacje naszej sieci. Zaprosiliśmy do finansowego współudziału w naszym programie naszych właścicieli nieruchomości i deweloperów. New Look to gwarancja zwiększenia odwiedzalności nie tylko Pepco, ale całego obiektu handlowego.

Jesteśmy zdeterminowani, aby nasi partnerzy właściwie zrozumieli wartość dodaną, którą proponujemy im poprzez modernizację. Prawdopodobnie będziemy rezygnować ze współpracy w tych obiektach, w których właściciele nie będą gotowi aktywnie wspierać naszych modernizacji.

Zdarzały się takie przypadki?

Tak właśnie zrobiliśmy w naszym pilotażowym programie we Wrocławiu. Zakończyliśmy współpracę z jednym z deweloperów, który ostentacyjnie nie tylko nie wspierał, ale blokował naszą przebudowę. Był to wyjątkowy przypadek, gdyż w przeważającej większości deweloperzy i właściciele obiektów handlowych bardzo nas wspierali i wspierają widząc także okazję rozwojową dla siebie. Istniejące sklepy Pepco będą modernizowane przez kolejne trzy lata. Polska, gdzie mieści się najwięcej naszych sklepów jest pierwszym krajem na starcie tego procesu, dołączą do niej także Czechy, Rumunia, Słowacja i Węgry. Do końca 2023 roku planowane są więc metamorfozy 1,8 tys. lokalizacji, a w kolejnych dwóch latach nowy wygląd zyskają już wszystkie sklepy Pepco w całej Europie.

Jak radzicie sobie z problemami, z którymi mierzy się branża? Inflacja, wyższe koszty produkcji, koszty energii, zmiany zachowań konsumentów dają się we znaki wielu sieciom handlowym...

Pomimo niestabilnych warunków gospodarczych, Pepco osiąga dobre wyniki, a klienci chętnie odwiedzają nasze sklepy i robią w nich zakupy. W skali Europy dokonują ponad 28 milionów transakcji miesięcznie. To pokazuje, że popyt na nasze produkty jest wysoki i rośnie. Wiele branż, w tym handel detaliczny, zmaga się z rosnącymi kosztami produkcji oraz dostaw, jednakże my wciąż staramy się absorbować ewentualne wzrosty. Patrzymy na koszty np. transportu, energii i szukamy możliwości poprawy efektywności, by zmniejszyć wpływ wzrostu tych kosztów.

Dostrzegamy w nadchodzącym kryzysie gospodarczym okazję, aby jeszcze bardziej stać się dla naszych klientów stabilnym miejscem zakupów w rozsądnych cenach. Dlatego nie wstrzymujemy programu modernizacji New Look, a nawet przyspieszamy. Otwarcie nowych krajów jak Portugalia i Grecja to kolejne dowody na to, że dostrzegając kryzys i trudności rynkowe, jesteśmy zdeterminowani otwierać nowe sklepy, gdyż nasza oferta jest idealna na czas kryzysu – dobra jakość za rozsądną cenę.

