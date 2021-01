Piotr Niemiec, Gastromall: Zostaliśmy zakładnikiem własnego sukcesu

Desperacja branży gastronomicznej jest na tyle duża, że Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej szykuje pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa. Jednocześnie coraz więcej podmiotów, w ramach obywatelskiego nieposłuszeństwa, zamierza otworzyć lokale. Jak pan to ocenia?

Piotr Niemiec, prezes grupy Gastromall: Przyglądam się. Nie planujemy na razie uczestniczyć w żadnej z tych akcji. Jesteśmy dużym przedsiębiorstwem, które ma lokale wyłącznie w biurowcach i w galeriach handlowych, więc nie ma sensu otwieranie restauracji tam, gdzie i tak nie ma klientów.

W biurowcach prowadzicie około 60 kantyn. One już od wielu miesięcy są zamknięte. Apelował pan o uwzględnienie w tarczach antykryzysowych tych biznesów. Udało się?

Niestety apele nie trafiły na podatny grunt. Rząd nam nie pomógł. Zostaliśmy z problemem sami. Na szczęście dobre relacje z właścicielami biurowców pomogły na wypracowanie kompromisowych rozwiązań. Lokale zamknęliśmy, ponieważ większość pracowników pracuje z domu. Koszty stałe otwarcia są na tyle duże, że przy małym obłożeniu budynku się nie opłaca. Dlatego podpisaliśmy aneksy, które dają nam niemal 100-procentowe rabaty. Płacimy tylko za media. Pozwala nam to przetrwać.

Jak jest z galeriami handlowych, gdzie macie 75 restauracji?

Większość wynajmujących honoruje zapisaną w art. 15ze abolicję czynszową, ale w zamian za przedłużenie umowy o sześć miesięcy wraz z okresem zamknięcia. Jest to dla nich korzystne rozwiązanie, bo pozwala przedłużyć kontrakty na warunkach zapewne nie do powtórzenia po pandemii. Tymczasem my mamy dylemat. Jednak wybieramy mniejsze zło, czyli wolimy przedłużyć umowy niż zapłacić za okres zamknięcia pełną stawkę czynszu. Na razie podpisujemy aneksy za drugi lockdown, czyli za okres od 7 listopada do początku grudnia. Za trzeci też zgadzamy się na przedłużenie, choć nie znamy jeszcze okresu zamknięcia galerii.

I warunków ich otwarcia…

Dlatego chciałbym zaapelować do rządzących, aby zauważyli różnicę między restauracjami samodzielnymi, a food courtem. Wielogodzinne biesiadowanie w lokalach wydzielonych, z obsługą kelnerską rzeczywiście w pandemii może nie być niezbędną usługą. Jednak gastronomia w food courcie zaspokaja podstawową potrzebę. Tam nikt nie przesiaduje, tylko szybko konsumuje i pędzi dalej. Średni czas spożycia posiłku wynosi ok. 10 minut. Dlatego uważam, że gastronomia w centrach handlowych powinna zostać otwarta razem z wszystkimi innymi najemcami.

