Galeria Rzeszów ma dla fanów sportów wyczynowych nowy sklep. Pit Bull West Coast jest bliżej, niż był i można już go odwiedzić osobiście lub online.

Do tej pory trzeba było pojechać co najmniej do Tarnowa. Od teraz rzeszowianie mogą odwiedzić Pit Bull West Coast u siebie, oszczędzić czas na dojazdy i spędzić na spokojnie więcej czasu w Galerii Rzeszów. Sklep zajął lokal na poziomie 1 rzeszowskiej galerii i już można do niego zaglądnąć, również na mediach społecznościowych galerii.

Pit Bull West Coast działa od 1989 codziennie pracujemy dla Ciebie. Marka oferuje odzież dedykowaną sportowcom wyczynowym. W Polsce marka ma niemalże 30 punktów.

Galeria Rzeszów została otwarta w 2012 roku. Najemcami obiektu są m.in.: MODIVO, HalfPrice, CCC, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, H&M, New Yorker, Mohito, Reserved, House (największy w Polsce), Pandora, Apart, W.Kruk, Swarovski, Smyk Mega Store, Empik Future Store, RTV Euro AGD.

