Pitbull łączy siły z Gemini. Gdzie powstaną nowe salony?

Marka Pitbull West Coast wchodzi do wszystkich trzech centrów Gemini Holding.

Trzy centra Gemini Park wzmacniają swoje oferty o kolejny brand.

W sumie sieć PITBULL West Coast wynajęła blisko 250 mkw.

W umowach pośredniczyła firma doradcza Colliers.

Sieć oferująca ubrania dla osób ceniących sobie modę uliczną i sportową już wprowadziła się do Gemini Park Tychy i Gemini Park Bielsko-Biała, wkrótce zadebiutuje natomiast w Gemini Park Tarnów.

Dynamika rozwoju marki PITBULL West Coast wpisuje się w naszą strategię leasingową, w której stawiamy na marki o dużym potencjale handlowym, a także – co kluczowe dla naszego rozwoju – brandy pożądane przez klientów naszych centrów, zwłaszcza z młodszych pokoleń. PITBULL West Coast idealnie uzupełnia propozycję modową wszystkich trzech obiektów, a także tworzy unikalne na lokalnych rynkach destynacje zakupowe dla wielbicieli streetweare’u i sportowego luzu – mówi Joanna Zemczak, Head of Lease w Gemini Holding.

W Gemini Park Bielsko-Biała uruchomiono mający 70 m kw. sklep, pierwszy należący do marki na Podbeskidziu. Brand zadebiutował także w Gemini Park Tychy. Tu salon PITBULL West Coast ma 100 m kw. Niebawem natomiast sieć uruchomi mający 78 m kw. sklep w Gemini Park Tarnów.

PITBULL West Coast to marka założona w 1989 roku. Z początku stworzona została z myślą o sportowcach i amatorach sportów walki. Dziś to dynamicznie rozwijająca się sieć łącząca sportowy styl i modę uliczną, dysponująca już 22 sklepami w całej Polsce. W ofercie sklepów w centrach Gemini Park będzie można znaleźć ubrania i dodatki dla kobiet i mężczyzn lubiących miejski styl życia oraz aktywność fizyczną. Oprócz oferty sportowej, marka także co sezon wypuszcza nową kolekcje ubrań casualowych.

Kolejne kamienie milowe dla marki Pitbull

– Kolejne sklepy to kolejne kamienie milowe w rozwoju naszej firmy. Jesteśmy niezwykle dumni z faktu, że z roku na rok liczba naszych sklepów powiększa się. Naszym celem jest umożliwienie jak największego dostępu do naszych produktów dla fanów marki – mówi Mateusz Łuckiewicz, dyrektor marketingu Pitbull West Coast.

– W każdym z powstałych sklepów będą dostępne najnowsze kolekcje, począwszy od koszulek, spodni, bluz, na kurtkach kończąc. Poza naszą główną linią odzieży streetwear, w salonach znajdzie się również odzież sportowa, doskonale znana wszystkim sympatykom sportów walki, wytrzymałościowych oraz sportów siłowych. Cały asortyment uzupełni szeroki wachlarz akcesoriów takich jak bielizna, plecaki, paski, portfele czy okulary – wylicza.

– Wybór Gemini Park był oczywisty. Nowoczesne centrum handlowe to idealne miejsce dla nowoczesnej firmy takiej jak nasza. Liczymy, że nowe lokalizacje będą bić rekordy popularności tak samo jak nasze dotychczasowe sklepy – dodaje.