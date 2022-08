Pitbull West Coast, Marylin, Niedźbała i inni wchodzą do centrów handlowych Gemini

Centra Gemini Park nie ustają w rozwoju swoich ofert.

Obecny rok pod tym względem jest niezwykle owocny, przynosząc trzem galeriom z portfolio krakowskiego holdingu ponad 20 nowych najemców na łącznej powierzchni około 17,5 tys. m kw.

Nie inaczej dzieje się w wakacyjnych miesiącach - obiekty w Bielsku-Białej, Tarnowie i Tychach zyskują łącznie 6 nowych najemców.

– Realizowana obecnie strategia leasingowa w dużej mierze koncentruje się na wzbogacaniu tenant-mixów Gemini Park Bielsko-Biała, Gemini Park Tarnów i Gemini Park Tychy. Z jednej strony, wprowadzamy nowe marki, często unikalne. Z drugiej, tworzymy przestrzeń do rozwoju dotychczasowym najemcom i ciekawym lokalnym konceptom, które decydują się na inwestycje w naszych obiektach – mówi Joanna Zemczak, Head of Lease w Gemini Holding.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

– To pozwala nam nie tylko na rozwój kluczowych dla pozycjonowania galerii segmentów oferty, ale także na dalsze umacnianie pozycji na lokalnych rynkach jako destynacji zakupowej nr 1 dla całych rodzin – dodaje. Ten rozwój widać w praktyce. Przykładem jest planowany debiut marki Marylin w bielskim Gemini Park. Nowy najemca już wkrótce zajmie tu lokal mający 54 m kw.

Moda jest dziś jednym z filarów, w oparciu o który rozwija się Gemini Park Bielsko-Biała. To galeria rodzinna, ale z mocnym akcentem fashion, na który składa się ponad 40 lokali tej kategorii. Nowy sklep, oferujący m.in. bieliznę dla kobiet, mężczyzn i dzieci, dopełnia ten segment, sprawiając, że staje się on coraz bardziej kompletny – mówi Joanna Zemczak.

Podobnie zresztą jest w Gemini Park Tarnów. W tym największym centrum handlowym we wschodniej Małopolsce jeszcze w sierpniu br. zadebiutuje mający 78 m kw. salon PITBULL West Coast. To już kolejny, po otwarciu m.in. HalfPrice i TK Maxx, nowy modowy akcent w tenant-mixie galerii. Co ciekawe, sieć wcześniej ulokowała się także w bielskim i tyskim obiekcie.

Segment fashion nie jest jednak jedynym, który się tu rozwija. W ofercie centrum pojawiła także Trafika. To pierwszy najemca tej kategorii w obiekcie. Marka, oferująca m.in. prasę, wyroby z tytoniu, e-papierosy czy artykuły tytoniowe, zdecydowała się na wynajem 42 m kw.

W podobne metraże zainwestował także Prezent Marzeń, popularny brand mający w swojej ofercie aż 4800 atrakcji. Najemca ten niedawno zadebiutował niemal jednocześnie w Gemini Park Bielsko-Biała i Gemini Park Tychy. Marka, wcześniej obecna na wyspach handlowych, wynajęła odpowiednio lokale o powierzchni 25 m kw. i 32 m kw.

– Najemcy obecni u nas na wyspach handlowych coraz częściej przenoszą się do lokali, tym samym poszerzając swoją działalność. Dla wielu z nich to ważna decyzja biznesowa, za którą stoi gruntowna analiza osiąganych na wyspie wyników, jak i pozycji galerii na lokalnym rynku. Cieszy nas, że młode brandy wybierają nas na partnera w tym rozwoju, dostrzegając tym samym potencjał naszych obiektów – mówi Head of Lease.

Ale nie tylko marki działające ogólnopolsko wchodzą do galerii Gemini Park, także lokalne koncepty, popularne wśród mieszkańców. Przykładem jest niedawne otwarcie mającej 72 m kw. piekarni i cukierni Niedźbała w Gemini Park Tychy. To pierwszy sklep brandu w Tychach. Oprócz galerii, Niedźbała ma także swoje punkty w Pszczynie, Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej.

– Gemini Park Tychy to obiekt atrakcyjny zarówno dla dużych, sieciowych marek, ale także dla lokalnych, często rzemieślniczych brandów. Doskonała lokalizacja i skomunikowanie galerii, ale także popularność i pozycja lidera dla takich marek są niezwykle atrakcyjne. Zapewnia to udany debiut, ale także szybkie dotarcie do klienta, który poszukuje lokalnych produktów dobrej jakości– tłumaczy przedstawicielka leasingu.