Pitbull West Coast w Zielonych Arkadach

Pitbull West Coast to marka dla ludzi aktywnych.

Obecnie marka współpracuje z największymi organizacjami MMA w Polsce.

W salonie Pitbull West Coast znaleźć można bogaty wybór odzieży sportowej.

- Nieustannie dokładamy starań, aby oferta naszego centrum stawała się jeszcze bardziej zróżnicowana i atrakcyjna - mówi Ewa Krassowska, dyrektor Zielonych Arkad. - Do silnej reprezentacji marek sportowych dołączył do nas teraz salon Pitbull West Coast. Marka posiada w Polsce osiemnaście sklepów i bardzo cieszy nas, że kolejne miejsce, w którym się pojawiła to właśnie nasza galeria. Z pewnością wpisze się w gusta naszych klientów, którzy cenią są sobie wysoką jakość i unikalny styl.

mat.pras.

Salon Pitbull West Coast znajduje się na parterze galerii (poziom – 1) obok drogerii Kontigo oraz punktu mBanku.