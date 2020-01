Pizza Hut debiutuje w Ełku

Pizza Hut Express, to druga po KFC marka spółki AmRest, która wybrała Bramę Mazur na lokalizację swojej restauracji. Ten prężnie rozwijający się koncept umożliwia pojawienie się w najbardziej pożądanych galeriach handlowych, w których nie ma wolnych dużych lokali, nadających się na restaurację z obsługą kelnerską. Dzięki temu również mieszkańcy Ełku mogą cieszyć się ulubionym smakiem pizzy gotowej nawet w kilka minut. W ofercie znajdują się najpopularniejsze smaki Pizzy Hut w małym i powiększonym rozmiarze.

- Podpisanie umowy z marką spółki AmRest to odpowiedź na potrzeby mieszkańców Eku i regionu. Wielokrotnie otrzymywaliśmy pytania od klientów centrum o dostępność oferty marek tej sieci. Udało się. Na początku grudnia Pizza Hut Express na dobre zagościła w strefie restauracyjnej Bramy Mazur, a samo otwarcie okazało się sukcesem. Na event otwarcia przybyły tłumy - powiedziała Anita Petrus, Senior Leasing Manager w Master Management Group.

Pizza Hut to międzynarodowa sieć restauracyjna należąca do spółki AmRest, która istnieje na polskim rynku już od 25 lat. Od tego czasu marka rozwinęła swoją sieć na terenie całego kraju do liczby ponad 144 restauracji.

- Pizza Hut Express to najwyższe standardy marki Pizza Hut, które zostały zaadaptowane do przyjaznych, niewielkich lokali. Koncept odpowiada na potrzeby klientów marki, realizując pomysł na świeżą i pyszną pizzę Nasz cel to dynamiczny rozwój, dlatego restauracje spółki pojawiają się także w mniejszych miejscowościach. Kolejnym miejscem na mapie jest Ełk. Można nas znaleźć na pierwszym piętrze, w strefie food court Bramy Mazur – powiedział przedstawiciel firmy AmRest.

- Strefa restauracyjna Bramy Mazur to kombinacja różnorodnych smaków. Mamy w ofercie znane marki sieciowe, jak również koncepty lokalnych przedsiębiorców. Pod koniec zeszłego roku relokowaliśmy i powiększyliśmy markę Hammurabi oraz wprowadziliśmy do oferty Smaki na wagę. W asortymencie tej drugiej znajdują się dania obiadowe na wagę kuchni polskiej i śródziemnomorskiej. Cieszy nas fakt, że nowy najemca zyskał już sporą rzeszę lojalnych klientów – dodaje Anita Petrus.

Ofertę strefy restauracyjnej Bramy Mazur idealnie uzupełniają: restauracja KFC, lodziarnio - kawiarnie Wymarzone Lody i Carte D’Or, oraz zlokalizowana w budynku kina restauracja Sotelli.