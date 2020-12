Pizzeria Stopiątka ma za sobą dobry rok

Od początku 2020 roku sieć uruchomiła 15 nowych pizzerii, nie zamknęła żadnej placówki z powodu pandemii oraz zwiększyła sprzedaż o 20 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Wszystko za sprawą szybkiej reakcji na wiosenny lockdown i przestawienie sprzedaży na kanał online z dostawą do klienta.

– Pierwsze zamrożenie gastronomii wiele nas nauczyło. Natychmiast uruchomiliśmy narzędzia, które szybko rozwinęły kanał delivery. Na początku mieliśmy spadki, ale wkrótce obroty wzrosły o 15-20 proc. – mówi Marcin Ciesielski, prezes firmy Mastergrupa, do której należy sieć pizzerii Stopiątka.

Firma intensywnie pracowała nad widocznością w sieci i pozycjonowaniem punktów franczyzowych w wyszukiwarce Google. Sieć prowadziła intensywną kampanię internetową na rzecz każdej pizzerii. Firma udoskonaliła również własną aplikację i stronę internetową, poprzez którą można składać zmówienia – Naszym celem jest stworzenie własnego zaplecza technologicznego i operacyjnego, by uniezależnić się od zewnętrznych dostawców usług. Stopiątka to polski koncept, wyłącznie z polskim kapitałem. Wszystko finansujemy z własnych pieniędzy. Nie jesteśmy od nikogo uzależnieni. Myślę, że to też pomaga przetrwać trudne czasy – mówi Marcin Ciesielski. Od stycznia 2021 r. firma uruchamia też nowy koncept – Stopiątkę Fabbrica.

Stopiatka Fabbrica to półautomatyczny system wypieku pizzy, który opiera się na organizacji pracy podobnej, jak przy taśmie produkcyjnej w fabryce. Informatyzacja procesu zamówienia oraz produkcji, zapewnia optymalizację kosztów, powtarzalność produktu według wyznaczonych standardów oraz tempo realizacji zamówienia, które wynosi do 7 minut. – Model opiera się na sprzedaży na wynos z dostawą do klienta, nie ma sali konsumpcyjnej, a kontakt z pracownikiem pizzerii został wyeliminowany. Wszystko odbywa się bezkontaktowo z zachowaniem standardów higieny i bezpieczeństwa – mówi Marcin Ciesielski. Zamówienia i płatności będą zdalne, poprzez aplikację Stopiątki, telefonicznie lub poprzez dotykowe kioski elektroniczne ustawione w placówkach Stopiatka Fabbrica.

Prace koncepcyjne nad modelem Stopiątka Fabbrica trwają od 1,5 roku, natomiast testowanie placówki pilotażowej od pół roku. – Pomysł na Stopiątkę Fabbrica wynikał z problemów pracowniczych obecnych jeszcze przed pandemią. Natomiast niewielka powierzchnia pizzerii, czyli 50 mkw. pozwoli zredukować koszty najmu i otwierać punkty w atrakcyjnych miejscach – mówi Marcin Ciesielski.

Koszt inwestycji w Stopiątkę Fabbrica zaczyna się od 105 tys. zł., natomiast w tradycyjną pizzerię Stopiątka od 120 tys. zł. Aktualnie na rynku funkcjonuje 65 pizzerii Stopiątka. W przyszłym roku firma zamierza uruchomić 15 nowych punktów oraz minimum 5 pizzerii Stopiątka Fabbrica.