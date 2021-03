Pizzerie rzucają wyzwanie pandemii

Nowe otwarcia, wzrosty sprzedaży - tak w skrócie podsumowuje 2020 rok Mastergrupa. Właściciel pizzerii Stopiątka i - już wkrótce - Stopiątka Fabryka wykorzystał trudny dla gastronomii czas na inwestycje w technologie, ekspansję i rozwój nowego konceptu - dostosowanego do nowych realiów wynikających z pandemii.

W efekcie działająca na zasadzie franczyzy sieć Stopiątka powiększyła się w 2020 roku o 17 nowych pizzerii, czyli o 20 proc. więcej niż w roku poprzedzającym i nie zwalnia tempa. Do połowy lutego br. uruchomiono kolejne dwie pizzerie, kolejne są w przygotowaniu. Satysfakcjonujące okazały się również obroty grupy - trudny dla branży 2020 rok upłynął pod znakiem wzrostów o 25 proc. w porównaniu do 2019.

Aktualnie na rynku funkcjonuje 65 pizzerii Stopiątka. Mat.pras.

Jak zapewnia prezes Mastergrupy, co końca 2021 roku przybędzie ich jeszcze co najmniej 18. Nowe pizzerie otwierają również dotychczasowi franczyzobiorcy Stopiątki, korzystając z niższych czynszów najmu spowodowanych pandemią. Firma zainwestowała również w technologie.

– Jednym z najważniejszych ruchów był nacisk na sprzedaż z dostawą do klienta. Zainwestowaliśmy w narzędzia online, które pozycjonują nasze pizzerie w internecie i rozwinęliśmy aplikację Stopiątka. Dzięki niej realizujemy zamówienia bez pośredników, co korzystnie wpływa na ich cenę i wysokość sprzedaży. Naszym celem jest stworzenie własnego zaplecza technologicznego i operacyjnego, by uniezależnić się od zewnętrznych dostawców usług – mówi Marcin Ciesielski, prezes firmy Mastergrupa.

Nowy koncept na starcie

Czas pandemii wykorzystano również na testowanie nowego konceptu pod nazwą Stopiątka Fabryka.

- Chcieliśmy być pewni, że wszystkie rozwiązania zastosowane w koncepcie franczyzowym funkcjonują poprawnie. Stworzyliśmy zautomatyzowany system wypieku pizzy, który opiera się na organizacji pracy jak przy taśmie produkcyjnej w fabryce – mówi Marcin Ciesielski.

Efekt trwających rok prac poznamy już w marcu, kiedy pierwsza pizzeria Stopiątka Fabryka rozpocznie oficjalną działalność - przystosowaną do aktualnych warunków rynkowych i czasów pandemii. Według założeń, do końca roku ma powstać co najmniej pięć lokali pod nową marką.

– Nowy koncept opiera się na sprzedaży na wynos z dostawą do klienta - tłumaczy Marcin Ciesielski. - Nie ma sali konsumpcyjnej, a kontakt z pracownikiem pizzerii został wyeliminowany. Wszystko odbywa się bezkontaktowo z zachowaniem standardów higieny i bezpieczeństwa.

Zdalne będą również zamówienia i płatności: online poprzez aplikację Stopiątki oraz dotykowe kioski elektroniczne ustawione w lokalach nowej sieci.