Plac Unii rozpoczął pierwszy etap modernizacji sąsiedztwa

Firma Invesco Real Estate, właściciel wielofunkcyjnego budynku Plac Unii, zaplanowała modernizację terenu zewnętrznego znajdującego od strony głównego wejścia do obiektu. Pierwszy etap prac rozpoczął się w ostatnich dniach. zasadzeniem monumentalnego platanu klonolistnego. W Europie Zachodniej gatunek ten często sadzony jest jako drzewo przyuliczne, z uwagi na wysoką odporność na wszelkie zanieczyszczenia powietrza.

Drzewo zostało w tym celu specjalnie sprowadzone ze szkółki Van den Berk w Holandii, specjalizującej się w uprawie dużych i bardzo dużych drzew dedykowanych terenom zielonym w miastach i ogrodach.

– Plac Unii od samego początku zapewnia najemcom liczne rozwiązania ekologiczne wpływające bezpośrednio na ich realne oszczędności, a co za tym idzie ochronę środowiska. Sam projekt otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie bardzo dobrym, przyznawany obiektom zrealizowanym zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa. Platan znajdujący się na placu zewnętrznym będzie stanowić swoisty symbol wciąż zachodzących zmian w obiekcie, w których zawsze priorytetem jest dbałość o otaczającą nas przyrodę. Już w przyszłym roku budynek zyska także dodatkowe 5000 mkw. w pełni ekologicznej powierzchni biurowej na pierwszym poziomie dotychczasowej części handlowej – mówi Agata Ryś-Zawistowska, Dyrektor Placu Unii.

O udziale ING Banku Śląskiego w projekcie mówi Michał Bolesławski, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

– Powrót dużych drzew do przestrzeni miejskiej może zmienić nasze wyobrażenie o „betonowych” centrach miast. Zależy nam, aby wpisywać się w rozwój miast w przyjazny sposób, zadrzewiając przestrzenie nie ograniczające przepustowości ulic. Nasz platan jest symboliczną zapowiedzią nowej inicjatywy „Duch natury i inne bajki”, o której więcej powiemy już wkrótce – dodaje Michał Bolesławski, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Platan klonolistny sprowadzony przed Plac Unii mierzy 14 metrów wysokości, a jego obwód wynosi niemal 82 centymetry. Jako swobodnie rosnące drzewo w czasie kolejnych lat będzie mógł osiągnąć imponującą wysokość sięgającą nawet 30 metrów. Waga całego drzewa w momencie transportu wynosiła ok. 4500 kg. W związku z umożliwieniem transportu drzewa z holenderskiej szkółki do miejsca docelowego, jego korona była stale regulowana, by nadmiernie się nie rozrosła. Aby podnieść platan na wysokość kilkudziesięciu metrów, a później bezpiecznie opuścić dokładnie w wyznaczone miejsce, konieczne było zastosowanie odpowiednio wysokiego dźwigu.