Plac Unii z nowym konceptem

W Plac Unii City Shopping zadebiutował nowy koncept gastronomiczny Green it. Wraps. Lokal, który zlokalizowany jest w strefie food court warszawskiego centrum handlowego na poziomie -1 oferuje dania przygotowane wyłącznie w oparciu o zdrowe i świeże składniki. Jest to pierwszy punkt sprzedaży w kraju w nowatorskim formacie rozwijanym przez spółkę Eat Green.

Tym samym spółka Eat Green otworzyła swój 9. lokal sieci Green it i pierwszy w Polsce w zupełnie nowym koncepcie – Green it. Wraps. Poza coraz popularniejszymi wśród klientów wrapami lokal zaoferuje możliwość serwowania ich samego farszu w miseczkach, a w bogatym menu znajdą się też wegańskie zupy dnia oraz świeżo przygotowywane soki.

– Zawsze starannie podchodzimy do wyboru nowych lokalizacji. Plac Unii City Shopping to obiekt odwiedzany przez świadomych klientów poszukujących wyselekcjonowanych marek, ale jednocześnie przykładających dużą wagę do zdrowego stylu życia. Jesteśmy pewni, że nasz nowy lokal będzie cieszył się dużym powodzeniem i spełni wymagania klientów, którzy oczekują zdrowych posiłków, przyrządzonych wyłącznie ze świeżych produktów. Przy decyzji o otwarciu Green it. Wraps braliśmy pod uwagę także fakt, że Plac Unii odwiedzany jest przez pracowników biurowych, którzy w porze śniadaniowej oraz lunchowej często decydują się na wybór pełnowartościowych dań przyrządzonych głównie na bazie warzyw – mówi Piotr Bartuzi, członek zarządu spółki Eat Green.

Green it to powstała w 2014 roku wrapowo-sałatkowa sieć posiadająca swoje lokale własne w Warszawie, Krakowie i Bydgoszczy. Marka znana jest z dużych lunchowych wrapów, a także sałatek. Wszystkie potrawy składają się ze zdrowych, naturalnych składników wybranych z bogatej palety świeżych warzyw, owoców (również egzotycznych). Innowacją marki jest cała gama ciepłych składników, w tym soczystych mięs, kasz aromatyzowanych ziołami oraz pieczonych warzyw. A wszystko to uzupełnione lekkimi, własnej produkcji dressingami. Każdy klient może skorzystać z proponowanych kompozycji lub zamówić własną.