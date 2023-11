Już niebawem mieszkańcy Lublina i okolic, odwiedzający galerię Mozaika, znajdującej się przy ul. Orkana 4 będą mogli, oprócz codziennych zakupów, zadbać także o zdrowie i kondycję fizyczną.

Na początku 2024 roku do grona najemców obiektu dołączy sieć klubów fitness Endorfina Platinium.

Dzięki obecności klubu fitness oferta lubelskiej Mozaiki stanie się jeszcze bardziej kompleksowa.

Endorfina Platinium to sieć nowoczesnych klubów fitness, która jest dobrze znana mieszkańcom południowej Polski, m.in. w Rzeszowa, Radomia, Starachowic czy Kielc. Właściciele sieci dbają o to, aby kluby pod szyldem Endorfina Platinium były nie tylko miejscem intensywnych treningów, ale także inspirującą przestrzenią, która przyciąga nowoczesnym designem i ekologicznymi rozwiązaniami. Nowy klub fitness, który zostanie otwarty w lubelskiej Mozaice, będzie największym tego typu obiektem w Lublinie.

Klub Endorfina Platinium. Fot. Mat. pras.

– W Lublinie klubowicze będą mieli dostęp m.in. do bardzo dużej liczby urządzeń typu power rack oraz strefy maszyn cardio, które pomagają im w treningach, ale także generują energię elektryczną, którą możemy odzyskać i wykorzystać ponownie. Przewidzieliśmy również dedykowaną strefę dla kobiet oraz jeszcze jedną nowość, której nie ma w całym województwie lubelskim – mini-boisko do piłki nożnej. Jesteśmy dumni z tego, że we wszystkich klubach Endorfina Platinium eliminujemy plastik na rzecz przyjaznych dla środowiska alternatyw. Każdy nasz klubowicz ma dostęp do darmowej wody oraz izotoników, które podajemy za pomocą innowacyjnych maszyn, zmniejszając jednocześnie ilość odpadów plastikowych. To ekologiczne podejście jest dla nas bardzo ważne – naszym celem jest nie tylko zadowolenie klienta, ale także dbanie o wspólną planetę. Jesteśmy przekonani, że klub Endorfina Platinium w lubelskiej Galerii Mozaika stanie się wkrótce centrum społeczności, w którym ludzie będą się spotykać dla zdrowia, rozrywki i relaksu – mówi Damian Pendel, Manager ds. Ekspansji Endorfina Platinium.

Otwarcie klubu fitness Endorfina Platinium planowane jest na początek 2024 r. To ważny krok w rozwoju naszej galerii i zwieńczenie procesu komercjalizacji najnowszej części obiektu, w której otworzyliśmy w ostatnim czasie lokale handlowe renomowanych i lubianych marek, takich jak: Sinsay, Rossmann, Maxi Zoo, Action, Tedi czy jubiler Anillo. Dzięki obecności klubu fitness oferta lubelskiej Mozaiki stanie się jeszcze bardziej kompleksowa – mówi Anna Pływacz, Dyrektor ds. Retail w BNP Paribas Real Estate Poland.

Klub Endorfina Platinium. Fot. Mat. pras.

