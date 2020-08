Plantwear chce zwiekszyć skalę działalności. Cztery filary nowej strategii

W minionym kwartale spółka poniosła koszty związane z uruchomieniem platformy sprzedażowej Giftbay.pl, oferującej spersonalizowane prezenty oraz gadżety. Serwis spotkał się z dużym zainteresowaniem klientów – już w drugim miesiącu działalności, nowa marka wypracowała ponad 30 000zł przychodu. Wpływ na wyniki finansowe w omawianym okresie miał też zakup materiałów

i półproduktów dla nowej linii biżuterii wykonanej z metali szlachetnych, a także doposażenie nowej nieruchomości.

Spółka zamierza skupić się na realizacji nowej strategii opartej na czterech filarach tj. dalszym poszerzaniu ofety flagowej marki Plantwear oraz rozwoju marek uzupełniających (Plantwear HOME oraz Plantwear KIDS). W planach jest także zwiększanie skali projektu Giftbay.pl i wprowadzanie na rynek nowych konceptów, a także dalsza ekspansja geograficzna.

- Jako specjaliści w dziedzinie sprzedaży internetowej przewidujemy, że ogólnoświatowy wzrost popularności kanałów e-commerce nie jest jedynie chwilowym trendem, ale fundamentalną zmianą nawyków zakupowych społeczeństwa. Sytuacja rynkowa nam sprzyja, a poczynione w ostatnim czasie inwestycje to ważny krok w kierunku znaczącego rozwoju naszej firmy – komentuje Wiktor Pyrzyk, prezes Plantwear.

Planowane działania w obrębie marki Plantweaar to przede wszystkim systematyczne poszerzanie asortymentu i trafianie do nowych grup odbiorców. W opinii Wiktora Pyrzyka, w ciągu najbliższych 2-3 lat ta gałąź działalności ma potencjał do wzrostu skali o 100 proc. Kolejnym ważnym elementem mającym wpływ na rozwój biznesu jest dalsze rozwijanie marek uzupełniających - Plantwear HOME oraz Plantwear KIDS.

- Marki Plantwear HOME i Plantwear KIDS to koncepcje, które rozwijamy już od jakiegoś czasu, jednak do tej pory ograniczeniem był nasz zakład produkcyjny, który okazał się zbyt mały, aby w pełni wykorzystać potencjał tych projektów. Zwiększenie ich skali będzie możliwe wraz z przeprowadzką do nowej siedziby – dodaje Ewelina Bury, wiceprezes zarządu.

Plantwear przewiduje dalsze wzrosty sprzedaży na platformie Giftbay.pl, a docelowo w ciągu najbliższych dwóch lat zbliżenie się do obecnego poziomu sprzedaży produktów Plantwear. Platforma Giftbay będzie również funkcjonowała na rynkach zagranicznych. Obecnie trwają prace związane z jej tłumaczeniem na języki angielski i rumuński, które planowo mają zakończyć się we wrześniu 2020 r. W strategii rozwoju zarząd przewiduje również premierę kolejnego serwisu e-commerce, który nie jest ściśle powiązany z działalnością Plantwear. Prace powinny się zakończyć przed końcem 2020 roku.

Oprócz poszerzania oferty o nowe marki i produkty, spółka stawia na rozwój geograficzny. Marka Plantwear od marca dostępna jest od marca na Ukrainie, a wraz z początkiem lipca dostępna jest rzapowiada również w Ruminii. Spółka zapowiada premierę wszystkich marek na nowych rynkach, również przy wykorzystaniu nowych marketplace’ów takich jak np. Etsy czy Amazon.